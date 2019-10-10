“三正规，放心美——2019 医美信赖先锋行动”走进长沙

为促进医美行业健康规范化发展，为消费者营造健康和谐的医美新生态，积极响应国家监督部门“打击非法医美”的号召，由人民网·人民健康发起并联合监管机构、中国整形美容协会和艾尔建中国等机构举办的“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”系列活动于9月底在长沙举行。

在长沙市医疗美容协会会长、雅美集团董事长肖征刚看来，此次2019医美信赖先锋行动与协会的工作方向高度契合。他表示，在2018年，协会就推出了四项行业公约，并在2019年开始实施行业自律检查。

肖征刚指出，本次活动不仅可以正面推动行业的健康及规范发展，还响应了广大求美者安全求美的呼声。在帮助机构规范及提高鉴别能力，促使机构自律的基础上，可以助推阳光医美、健康医美的大氛围、大格局，形成上下游联动、多城联动、多层面互动的良好局面，极大地震慑了非法医美的猖獗，使求美者能够擦亮眼睛，理性求美。

国药控股湖南有限公司民营医院业务负责人李幸表示，公司自2004年成立至今，秉承“严谨高效，健康满意”的质量管理方针，严把药品质量关，保证为湖南人民提供安全药、放心药。2016年成立医美事业部后，为广大民营医疗机构提供专业的药品配送服务。发展至今，共服务285家医美机构，配送网络覆盖全省，可满足医美机构药品需求和核心耗材的供应需求。

“坚持合规经营，以‘正规的医院、正规的医生、正规的产品’三正规为核心经营思想，促进医美行业健康规范发展，让爱美者能放心美、为消费者营造健康和谐的医美新生态。”李幸认为，医美行业如何获得可持续稳健发展，是从业人员面临的一道难题，此次活动为解决这一难题提供了方法。他还代表国药控股湖南有限公司作出承诺，该公司会一如既往坚持合规经营，为各医美机构提供安全、放心的正规产品；利用央企平台优势，积极为机构合规经营提供各项服务，协助机构持续发展，实现共利双赢。

“华润集团作为央企，始终将诚信奉为核心价值观，强调诚信于客户、诚信于社会。华润湖南瑞格作为集团在湖南省的大型药品配送企业，一直坚持人品与药品同重的价值取向，服务于上下游客户，合规经营、确保人民群众用药安全。”华润湖南瑞格医药有限公司副总经理袁群莉强调，对于冷藏药品，公司为保证药品质量和安全，在产品运输途中全程按冷链要求操作。由于公司已与湖南省近百家医疗美容机构有业务往来，对于首次开户进货医院，公司将审查客户各项资质，并且保证配送产品的合规性和合法性。

艾尔建区域市场经理何颖表示，“三正规，放心美——2019医美信赖先锋行动”号召全医美行业合力推进中国医美市场规范化发展进程，传递“三正规”重要性，对消费者进行积极引导，从而为市场正向发展提速，树立行业信赖度，构建和谐医美生态。作为活动的支持单位，艾尔建将积极响应国家监管部门关于“打击非法医美”的号召，推动中国医疗美容生态健康发展。