用心答好普惠养老这份民生考卷

对于占老年人口绝大多数的普通工薪收入老年人来说，能否获得价格合理、方便可及、质量有保障的养老服务，成为当前我国养老面临的一大课题。新华社记者近日采访权威部门、专家及多地养老机构了解到，我国正努力探索一条中国式普惠养老之路，让亿万老年人能够获得“买得起、买得到、买得好、买得安”的养老服务。

若给我国养老描绘一个数学模型，一定是个“榄核型”结构：两头小中间大。一头是富裕人群，高端养老由市场解决，一头是特困人群，底线养老由财政兜底解决，唯独“榄核”最粗壮的“腰部”——人数最多的普通老年人，往往面临着“公办养老院住不进、高端养老院住不起、低端养老院不愿住、住在哪里都不安”的尴尬境地。

普惠养老从“榄核”的“腰部”着眼，通过政府与市场双轮驱动，缓解普通工薪收入老年人“住不进”“住不起”“住不好”“住不安”四大痛点。别小看这“腰部”，体量可是相当巨大——数据显示，我国老年人口已近2.5亿，占总人口的17.9%，其中65岁以上的老龄人口将近1.6亿。“老有所养”从特殊群体逐渐过渡到全面覆盖，不仅是量的增加，更是质的飞跃，表明我国社会保障朝前迈出一大步。

从无到有不容易，从有到好更艰辛。在投入上，普惠养老是一道除法题，“分母”是亿万老年人，再大的“分子”经这么一除，也会被摊薄；在问题上，普惠养老则是一道乘法题，再小的问题，乘以亿万老年人这一乘数，也会被放大。是故，答好普惠养老这份民生考卷不容易。

钱由谁掏？推进普惠养老事业，必须打好这个算盘。今年初，国家发改委联合民政部、卫健委推出普惠养老城企联动专项行动，于2019年下达中央预算内资金14亿元，新增养老床位7万张。短时间内投入14亿元已经不少了，摊到亿万老年人身上，人均可得多少？有多大帮助？不言而喻。这说明，靠公共财政唱独角戏，难以解决普惠养老的资金缺口。社会资本固然充裕，若想开渠引流，不可避免要面对利润问题。因此，普惠养老的投入与产出、成本与利润这些题目要如何运算，才能求得最大公约数，需要在实践中不断摸索，找到最优路径。

人从何来？建设普惠养老大厦，必须夯实人才地基。虽然，亿万老年人的养老产业有着无比广阔的市场前景，但却普遍面临人才短缺之尴尬。据北师大旗下的一家研究院不久前公布的一项报告称，即便按照一般口径的1:3完全失能人口照护比来看，我国养老护理人员的缺口规模也已达到500万人之巨。一方面数量不足，养老服务人员存在缺口；另一方面是技能缺乏，专业化水平不高——我国现阶段养老服务人才队伍基本以农村出身的中年劳动力为主。增加养老行业人才供给，不仅要着眼于前端——人才培养，更要致力于中后端，提升养老行业的吸引力，让人才进得来、留得住、发展好。

建在哪里？优化普惠养老布局，必须增加硬件设施。普惠养老，见钱见人还要见物：养老设施。缺乏养老机构，如何安放老年人的幸福晚年？养老设施建设，不同地区有不同难处，解决起来要有的放矢，适当灵活处理。对于大城市来说，仅用地这道关，就是“娄山关”。推进普惠养老，需要各地设置专门的养老用地类别，将其纳入土地利用总体规划和年度用地计划指标中予以保障。

普惠养老是一盘大棋，事关大局和长远，必须用心下好、下活这盘大棋。

（广州日报评论员 练洪洋）