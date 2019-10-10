网络占卜何以野蛮生长

当数字化生活闯入人们的眼帘时，互联网占卜忽然也热闹了起来。媒体调查显示，近几年，青年人在各种占卜APP、网站注册的数量激增，打着自我心理疗愈幌子的“心理学+塔罗牌”配方和久违的八字、生肖、掌纹、面相测试“争奇斗艳”，各款占卜APP的亲测推文，各种有关“网络占卜是不是下一个互联网风口”的讨论一齐扑面而来。那些互联网占卜野蛮生长的地方，似乎在一些网民“默许”的视线里，成了可以不断突破精神底线的灰色地带。

其实，互联网占卜并不是所谓灰色地带上的产物。其危害显而易见，伎俩也不算新鲜。《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第五条早已明确规定，任何单位和个人不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播宣扬封建迷信。法律专家也清晰地指出，“算命大师”利用顾客对不确定命运的担忧，虚构假象来挣钱，并以此为核心商业模式长期从事此类营生，就是诈骗。如果其诈骗金额达到一定程度，还可能构成诈骗罪，要负刑事责任。

然而，为什么传统的迷信披上了互联网外衣，反倒成了不易治愈的顽疾？根源在于潜藏于人们内在的一种负向思维。当人的渴望不能从现实中得到满足，便会用想象的替代物来满足，甚至相信虚无缥缈的命运。加之当今突飞猛进的科学技术也会让人产生一种依赖，从而丧失独立思考的意识。有人把这种社会心理称为精神迷失。尤其在互联网“放大效应”的影响下，人与人之间容易在虚拟的网络中相互感染、影响，不假思索便盲目相信和效仿。

所以，除了监管部门强化执法、对网络平台加强审查之外，全社会需要培养正向思维，来抑制互联网生活中的现代迷信。对人自身来说，这种正向思维就是热爱生命，不屈从于环境，能够在现实中找到存在的价值与意义，积极发展自己；对人际之间来说，这种正向思维就是接受他人，愿意以开放的心态面对未知和挑战，能够以诚信与他人相处、合作。当然，这不只需要个人的努力，也需要一种社会心理支持系统的建构，包括专业的社会心理救助。譬如在社区中，建立和完善常态化的社会心理救助疏导系统，能够在日常中帮助人提高自我认知、挖掘潜能，能够在人们心理失调时及时做出干预、有效维系平衡。 （杨博）