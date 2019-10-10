用失信名单拴住“违法养犬”

违法养犬或被视为失信！近日，广州市政协民主协商平台“有事好商量”围绕依法管理养犬行为，提出相关建议，其中提出将会考虑采取多举措加强事中事后监管。例如对被列入“黑名单”的违法养犬人增加执法检查频率，取消“拒不改正再处罚”规定提高执法效率，并将违法养犬行为考虑纳入广州市公共信用信息管理系统进行联合惩戒。

近年来，“与犬为邻”已是现代生活的常态，但社会上的不文明养犬行为却让不少人想“远犬而居”。很多人认为，处罚力度温和，违法成本不高，是导致不文明养犬行为屡禁不止的直接原因。比如，在实际执法中，以警告教育为主的“责令改正”常常会欠缺一些威慑力；而数额不大的罚款，则让一些养犬人“不痛不痒”，依旧我行我素。

毫无疑问，对不文明养犬行为处罚“温柔”，无异于对无辜受牵连者的“残酷”。整治不文明养犬，重在管人。只有真正让不文明养犬人付出应有的代价，才能让其意识到自身责任。因此，严格规范养犬人行为，应针对性地加大对违法养犬、不文明养犬行为的处罚力度，才能有效震慑违法者。联系不久前被媒体称为“史上最严养狗令”的武汉养犬管理新条例，其中就明确规定“两次受罚者将纳入严重失信名单”，可见严惩违规行为已有共识。

当然，将违法养犬行为纳入失信名单对执法部门与联合部门提出了更多要求。例如，如何甄别违法养犬行为，如何评估违法者是否达到纳入失信名单的条件，这些都需要系统规划，科学评估，不妨参考驾照扣分制度，细分各种不文明养犬及违法行为，并对应进行扣分，将分数清零者纳入失信名单。

（陈文杰）