保健品警示语，很有必要

为了让保健食品不是药物观念深入人心，进一步加强保健食品监管，让消费者明白消费，国家市场监管总局日前发布的《保健食品标注警示用语指南》明确规定，自明年1月起，在产品最小包装物的主要展示版面上设置警示区，明确标注“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”警示语，同时警示区面积不小于其所在版面的20%，使用黑体字印刷。

当前，随着生活水平的提高，人们对于健康消费的需求与日俱增，但保健知识仍有待进一步提高，这也让保健品的虚假宣传有了可乘之机。本来只能增强免疫力，被夸大成“可防癌抗癌”，本来只是营养品，被夸大成“对降血压降血糖有奇效”。保健品宣传真假难辨，市场乱象频出，让人们防不胜防。而且，尤其值得警惕的是，保健品乱象的受害者大多是病患和老人。消费者如果将保健食品作为救命稻草，轻信商家夸大的神奇疗效，轻则有破财之险，重则有丧命之虞。

虽然，我国的食品安全法对于保健品宣传已有明确规定，保健食品的标签、说明书不得涉及疾病预防、治疗功能，内容应当真实，与注册或者备案的内容相一致，载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本品不能代替药物”，保健食品的功能和成分也应当与标签、说明书相一致。可是，这些内容普通公众并不完全清楚。药品、保健食品、普通食品，三者在名称上有明显差异，国家监管层面以“国食健字”代表保健食品，“国药准字”代表药品，这些常识也不是人人皆知。

在保健品上贴上警示语，本身就是一种很好的宣传，是对公众知情权的保障，也是一种善意的提醒。能让更多消费者擦亮眼睛，理性消费，商家想要利用虚假宣传来推销保健品，也就没有那么容易蒙混过关了。

当然，我们不能寄希望于一贴上警示语，就能立竿见影治好保健品虚假宣传的顽疾。除了标注警示语之外，更重要的还是要拿出实招、狠招规范保健品市场，使之能够良性、健康发展，这样方能净化保健品市场，保障人民群众的身体健康和财产权益。 （谭敏）