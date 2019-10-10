让“无障碍通行”不再有障碍

不知你有没有注意到，越来越多新建建筑的阶梯旁设置了带扶手的坡道，越来越多景区和公共设施配备了无障碍卫生间。无障碍通行，正越来越普及。有人发起过一份面对残障人士的调查问卷，结果显示，在选择旅游目的地的时候，特殊旅行者考虑最多的首先是交通，其次是无障碍设施，之后才是景点。

当前国内各类残疾人总数已达8500万。我们应该意识到，这个庞大人群，同样有出行需要，同样有向往美丽远方的心。而无障碍通行，保证了他们得以独立、体面出行，是一座方便他们与外界接触的桥梁。根据《2018年残疾人事业发展统计公报》，自国务院颁布实施《无障碍环境建设条例》后，国内已出台475个省、地市、县级无障碍环境建设与管理法规、政府令和规范性文件，1702个地市、县系统都开展了无障碍环境建设。虽然很多无障碍设施已逐步配套完善，但问题是这些设施中有很多还是无法真正利用。无障碍通行，仍然存在很多障碍。

门槛高了几厘米，坡道陡了点、滑了些，通道窄了分毫……这些看起来无关紧要的细节，对于行动不便的残障人士而言，或许就成了无法跨越的大山。如果无障碍设施不齐全，或者说设计不合理、管理不规范，轻则可能给他们的出行带来不便，严重的话更可能因视线局限等原因对他们的生命健康安全造成威胁。

要实现无障碍通行，需要各方都加强重视，共同努力，共同营造对残障人士更友好的社会环境。相关部门除了出台倡议性和鼓励性的无障碍环境建设管理文件，也应该设立明确统一的标准，做好无障碍设施的验收审查工作，加快建立起对无障碍设施相关投诉的处理反馈机制，如此才能确保无障碍设施真正成为规划“标配”，成为实用有用的配套设施；而无障碍设施的相关责任方，也应该意识到无障碍设施并非摆设，认真做好自己管理范围内的有关规划设计，做好无障碍设施的维护运营，将它们留给真正有需要的人；至于我们每一位公共设施使用者能够做的，就是帮助维护好这些无障碍设施，不占用，不破坏，也能为“无障碍通行”建设之路扫除障碍添一份力。

（许晓芳）