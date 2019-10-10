人造肉首次在国际空间站培育成功

据美国《新闻周刊》网站8日报道，一家以色列初创公司与俄罗斯宇航员携手，成功在太空中培育出人造肉。这是迄今人类首次在太空中成功培育出人造肉。

在这个概念验证实验中，“亚力夫农场”公司与合作伙伴“3D生物打印解决方案”公司、“肉源技术”公司和“无鳍食品”公司合作，在国际空间站培育出了肉类。国际空间站绕地球运行的平均高度约为250英里。

为了制造出这种人造牛排，“亚力夫农场”公司设计了一种方法，模仿母牛体内的组织再生过程。该公司先在地球上将母牛的细胞收集起来，然后再将它们发射到国际空间站。在国际空间站执勤的俄罗斯宇航员随后在微重力条件下使用3D生物打印机，利用细胞制造出了小规模肌肉组织。

该公司称，这一最新实验表明，这种细胞培养过程可以使用最少的资源来生产食物，将来可能被用于在长期的太空任务中生产食物，对在地球上培育人造肉也具有借鉴意义。

“亚力夫农场”公司联合创始人兼首席执行官迪迪尔·图比亚在一份声明中说：“在太空中，我们可没有10000或15000升的水来生产1公斤（2.2磅）牛肉。这项联合实验标志着我们朝实现最终愿景——在确保子孙后代粮食安全的基础上保护我们的资源迈出了重要的第一步。”

该公司在一份声明中说：“这项前沿研究是可持续食品生产方法的重要指标，可持续食品生产方法不会加剧土地浪费、水浪费和环境污染，有望养活不断快速增长的人口——预计到2050年，全球人口将达到100亿。”

最近的科学研究认为，传统畜牧业已经成为气候变化的重要驱动力，减少肉类和奶制品消耗是个人减少碳足迹的最佳方法之一。随着全球对肉类的需求不断增长，实验室培育的肉类被认为是减轻动物养殖业对环境影响的一种潜在方法。

2018年12月，“亚力夫农场”公司就曾宣布，已在实验室生产出世界上第一块具有类肌肉质地的牛排。不过他们当时也承认，这块牛排的味道还需要改进。（记者刘霞）

总编辑圈点

人造肉不仅受素食者的青睐，也关系全人类未来的温饱。如在车间里产肉，就能避免饲料转化为牲畜胴体的能量损耗，以植物蛋白的成本获取鲜美的肉。一个办法是用基因改造的酵母模拟肉，还有一个办法是让动物细胞在营养液里增殖。还很难说哪条路线能率先生产便宜的、口感纯正的肉。即使不成功，我们还有豆腐。