误把胎膜早破当漏尿险酿大祸

临产的妻子胎膜早破，丈夫刘先生根据症状上网搜索，自行判断为漏尿。耽误9个小时后，妻子伍女士才被送至湖南省妇幼保健院看急诊，医生发现宝宝随时可能发生缺氧，严重者可导致胎儿窘迫甚至死亡，立即为其实施紧急剖宫产手术。所幸术后母子平安。

刘先生夫妻是外地人，孕晚期租住在湖南省妇幼保健院附近，以方便孕检。当天14时许，怀孕35周的伍女士突然无任何征兆地出现阴道流液，为无色、清亮液体，并感觉到不规则的下腹胀痛。刘先生在网上了解到孕晚期会有漏尿和假性宫缩的现象，想着宝宝没有足月，而且他们就住在医院附近，有问题随时可以去医院，便让妻子放宽心。直到当天23时30分许，伍女士感觉肚子越来越痛，两人才赶紧来到湖南省妇幼保健院急诊科就诊。医生判断伍女士为胎膜早破，羊水流出了不少，宫口几近开全，且为足先露胎位，情况危急，立即开通绿色通道将伍女士送入手术室。

湖南省妇幼保健院产一科主任宋玉琳主任医师提醒，为了母婴安全，准爸准妈在规律产检的同时，学习一些识别孕期异常现象的知识很重要。例如胎膜早破是指临产前胎膜自然破裂，表现为孕妇突然感觉有较多液体从阴道流出，当咳嗽、打喷嚏、负重等情况致腹压增大时，羊水就会流出，这是一个常见的分娩期并发症，由于破水后对孕妇和宝宝都有不利影响，应尽快就诊。胎位不正的孕妇发生胎膜早破时需要将臀部抬高，绝对卧床休息。