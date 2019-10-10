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哪些情况要做宫腔镜

中国医科大学航空总医院妇科副主任  吴乾凤   陈  颖

2019年10月10日07:53 来源：人民网-生命时报

　　最近董女士很烦恼，一向正常的“大姨妈”变得很不规律，董女士来到医院，超声检查发现她宫腔里有个异常占位，医生建议董女士再做一个宫腔镜，在宫腔镜下，发现了董女士经期紊乱的“罪魁”——子宫内膜息肉，医生顺利为其进行了治疗。

　　临床上，宫腔镜发挥着重大作用，既可以明确诊断，在一定程度上还能用于治疗。很多情况都可以用到：1.子宫异常出血，指除正常月经以外的出血，包括月经不规律、非月经期的阴道出血等。2.超声、盆腔X片等影像学检查提示宫腔异常，如B超提示宫腔占位性病变或子宫内膜增厚回声不均等。3.宫内节育器异常或普通取环失败者。4.不孕、不育、复发性流产、拟行辅助生殖等，若有2次以上的自然流产，应通过宫腔镜查找是否有宫腔相关因素。5.子宫内膜薄或可疑宫腔粘连：宫腔镜检查是诊断的金标准。6.可疑子宫畸形，如子宫纵隔、单角或双角子宫等。7.宫腔镜下输卵管插管通液术，既可了解输卵管通畅性，又可同时了解宫腔情况。8.宫腔镜术后相关评估。9.异常阴道排液。10.子宫内膜癌和宫颈管癌手术前病变范围观察及镜下取活检。11.辅助生殖反复移植失败。

　　宫腔镜检查一般在门诊手术室进行，若无特殊情况1小时就可离院。若患者有黏膜下肌瘤、宫腔粘连、部分子宫内膜息肉、剖宫产瘢痕憩室等需行宫腔镜下电切术者，需要住院手术治疗。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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