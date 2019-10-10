热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

头晕查三个系统

陕西省人民医院神经三科主任医师  李   锐   张李娜

2019年10月10日07:49 来源：人民网-生命时报

　　门诊经常会遇到头晕或眩晕的患者，有的是行走不稳、摇摇晃晃，也有人视物晃动、像在坐船，有人视物模糊、头脑发木，还有人天旋地转、恶心呕吐……各类头晕或眩晕症状纷繁复杂，那么这些症状都可能是哪些地方出了问题呢？

　　人体能在不同姿势、不同运动状态下保持平衡，主要依靠的是“平衡三联”，所谓的“平衡三联”，指的是前庭系统、视觉系统及本体感觉系统，它们协同作用来帮助人体保持平衡稳定。而这三个系统又与小脑和大脑皮质有着广泛联系，这当中任何一个环节出现了问题，都有可能会导致平衡障碍，出现患者常说的“头晕”症状。当我们出现头晕、行走不稳时，应首先考虑是不是“平衡三联”出了问题，逐一排查，就可以使临床大多数头晕得到诊断。

　　首先，前庭系统包括周围和中枢神经，当外周前庭系统出现病变时，比如中耳炎、突发性耳聋、梅尼埃病等，患者除了天旋地转的症状之外，还可能伴随听力损失等相关症状；而当患者出现除了头晕、眩晕之外其他的神经甚至精神系统症状，如偏侧肢体无力或麻木、焦虑、恐惧、睡眠紊乱，则要考虑是否有颅内病变，导致中枢前庭功能障碍。

　　本体感觉主要指深感觉系统，当患者出现了头晕、脚踩棉花感时，且既往患有糖尿病、颈椎病或者服用某些可能造成周围神经损伤的药物等，应着重考虑是否有本体感觉异常引起的平衡障碍。

　　视觉系统包括了视力、视野和眼球运动调节等各方面。当患者头晕伴随有视物模糊不清或看某个方向有重影等问题时，应着重检查视觉方面是否有异常。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn