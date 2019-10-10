门诊经常会遇到头晕或眩晕的患者，有的是行走不稳、摇摇晃晃，也有人视物晃动、像在坐船，有人视物模糊、头脑发木，还有人天旋地转、恶心呕吐……各类头晕或眩晕症状纷繁复杂，那么这些症状都可能是哪些地方出了问题呢？

人体能在不同姿势、不同运动状态下保持平衡，主要依靠的是“平衡三联”，所谓的“平衡三联”，指的是前庭系统、视觉系统及本体感觉系统，它们协同作用来帮助人体保持平衡稳定。而这三个系统又与小脑和大脑皮质有着广泛联系，这当中任何一个环节出现了问题，都有可能会导致平衡障碍，出现患者常说的“头晕”症状。当我们出现头晕、行走不稳时，应首先考虑是不是“平衡三联”出了问题，逐一排查，就可以使临床大多数头晕得到诊断。

首先，前庭系统包括周围和中枢神经，当外周前庭系统出现病变时，比如中耳炎、突发性耳聋、梅尼埃病等，患者除了天旋地转的症状之外，还可能伴随听力损失等相关症状；而当患者出现除了头晕、眩晕之外其他的神经甚至精神系统症状，如偏侧肢体无力或麻木、焦虑、恐惧、睡眠紊乱，则要考虑是否有颅内病变，导致中枢前庭功能障碍。

本体感觉主要指深感觉系统，当患者出现了头晕、脚踩棉花感时，且既往患有糖尿病、颈椎病或者服用某些可能造成周围神经损伤的药物等，应着重考虑是否有本体感觉异常引起的平衡障碍。

视觉系统包括了视力、视野和眼球运动调节等各方面。当患者头晕伴随有视物模糊不清或看某个方向有重影等问题时，应着重检查视觉方面是否有异常。▲