选便宜药材 开仁心良方

人物小传

雷忠义，第三届“国医大师”。上世纪70年代，雷忠义发现，冠心病、高血压患者呈增多趋势。他下定决心，要以中医药方法治疗心血管疾病。经过十年沉潜，终于制成新药，开启了传统医学筛选防治心血管病药物的新思路。悬壶大半生，经其手而重获新生者，难以计数。而雷忠义在行医过程中展现出的医德更令人感动，在他的言传身教之下，众多学生“知常达变”，在中医领域屡有创新。

早上8点刚过，陕西省中医医院心内科，诊室前已排起长龙。

66岁的田老伯赶来复诊，排在最前头。3年前，他四处求医，得到同样结论：“换了心脏才能活。”绝望中找到这里，用药10天，病情好转；坚持半年，药到病除。“多亏雷大夫，救了我一命！”他说。

听见叫号，田老伯敲门而入，但见85岁的雷忠义身着白衣，银发如丝；戴着金边眼镜，精神矍铄。像老友见面，二人热情问候。一番诊治，田老伯拿到新药方，感佩之至。

于雷忠义而言，这样的“救死扶伤”，每天都在上演。2017年6月，雷忠义获第三届“国医大师”称号。杏林无涯，探索一生。回望往昔岁月，雷忠义不禁感慨：“中医之路上，我刚做了一点点尝试，却忽然发现，已是白发苍苍了。”

医德高

仁心铭记一生

生于陕西合阳的雷忠义自打记事起，有幅画面便印于脑海：关中乡下的老宅里，父亲苦读医书；亲朋偶染风寒，他便背起褡裢，行针把脉。

父亲曾患结核病，自学医书以自救，后爱上中医。在父亲要求下，年幼的雷忠义研墨执笔，抄写《养生铭》《汤头歌诀》……

“不为良相，便为良医。”父亲常挂嘴边的话像颗种子，在雷忠义幼小的心灵里，种下了。

1952年，18岁的雷忠义中学毕业，进入陕西省第一卫校，学习现代医学；之后，迈入中医高等学府，走上中医之路。

“人一之，我十之；人十之，我百之。”坚信勤能补拙的雷忠义，读书如饥似渴，“学中医要涉猎广泛、学问扎实；反复揣摩体悟，方有所长。这条路啊，没有捷径可走。”

1957年，陕南暴发疫情。雷忠义和老师一道，晚上跟着乡民的火把，背上保健箱、针灸包步行数十里，救治危重病人。

“稻田里，农民兄弟光脚插秧，容易染上钩体病，严重点就会休克、肾衰、肺出血。”每日颠沛的老师也染上疾病，却仍指导雷忠义熬制汤药银翘散，救治乡民。“急性传染病，中医照样能治，对此要有信心。”

一天晚上，有位妇人抱着儿子，前来求助。原来是小孩调皮，在森林里误食毒蘑菇。老师把完脉，送给妇人藿香、黄连等药材，孩童不久即愈。跟师学艺的雷忠义不禁感慨：“中医医术博大精深，爱人之仁更让人感动。”

耕耘杏林一甲子，雷忠义将“医者仁心”的教诲，铭记了一生。他曾冒着大风雪，背上几十斤重的老式心电图机，为病危患者诊治；下班后骑着自行车，给卧病在床的患者送药上门……

“有次回老家，乡亲们听说父亲回来了，纷纷赶来看病，屋里屋外站了一院子。”雷忠义的儿子雷鹏仍记得，月亮爬上了树梢，门外还排着长队。“我睡了一觉起来，父亲还坐得笔直，在油灯下给乡亲把脉。”

悬壶大半生，如今雷忠义已是耄耋之龄。经其手而重获新生者，难以计数。“长路漫漫，苦修践行。六十寒暑，经典未精。”打开雷忠义的行医札记，一首小诗映入眼帘，“耄耋不已，何惧艰辛。实现梦想，不负此生。”

研究深

新药物美价廉

虽已是85岁高龄，端坐诊室的雷忠义，仍神采奕奕。为保障老先生身体，医院要求门诊只限10个号。但从早上8点开始，现已“拖班”至下午1点。

“很多病人从外地赶来，雷老都会加号，从来没按时下过班。”值班护士说，老先生很认真，病看得仔细，“每个患者至少得一刻钟”。

慕名求医者众，只因这里有妙手良方。

上世纪70年代，敏锐的雷忠义发现，冠心病、高血压患者呈增多趋势。他下定决心，要以中医药之方法，治疗心血管疾病。

羊红膻，便是挖掘的第一个宝。这种民间草药，又名六月寒、鹅脚板，因有羊膻气味、茎呈红色而得名。在陕北地区，百姓用它来防治幼畜发育迟缓、老畜倦卧等衰老征象，当地民谣有言：“家有羊红膻，老牛老马拴满圈。”

下乡义诊的雷忠义受到启发，将其引入研究。他带领100余名科研人员，白天上山采药，晚上在窑洞里拟方。十年沉潜，终于制成新药，开启了传统医学筛选防治心血管病药物的新思路。

开发一个药，跑坏几双鞋。雷忠义心念苍生，将其无偿献给国家，由西安国药厂批量生产。“研发新药，就为了减轻病患痛苦。”雷忠义说，“如果不能解决问题，即使获得再多奖励，也不过是欺世盗名罢了。”

日常接诊大量高血压、冠心病患者，雷忠义发现，单纯胸痛（属瘀）者有之，单纯胸闷（属痰）者亦有之，但多为痛、闷并见。根据传统方法，仅活血化瘀，难以尽除；单祛湿化痰，亦不理想。“能否合二为一，痰瘀并治？”雷忠义查阅大量文献，反复思考，首倡“胸痹痰瘀互结论”。历经数十载研究，治疗胸痹心痛病（冠心病）的日常用药“丹蒌片”，终于问世。

在组方研究时，“价廉”是雷忠义坚持的一大原则：“冠心病是慢性病，需要长期服药。我们尽量选便宜药材，让老百姓用得起。”如今，雷忠义和年轻同仁们，在“痰瘀互结”的基础上继续探索，提出“痰瘀毒风互结”理论，正开展临床研究，并拟定了新的方药。

带徒严

牢记认真二字

深夜油灯下，曾看父亲治病的雷鹏，如今也精研中医，成为一名医生。

“父亲学医一辈子，就是‘认真’二字。从小耳濡目染，我也对中医有了浓厚的兴趣。”雷鹏告诉记者，每次搬家，父亲的几个大书柜都是重头戏。里面装满了小卡片，上面记着当年摘抄的笔记。“就在昨晚临睡前，他还翻箱倒柜，就糖尿病人的用药思路叫上我探讨了很久。”

对学生陈金锋而言，晚上也接到过雷忠义的“紧急任务”。“有天夜里11点，雷老打电话来，让我赶紧联系患者。”陈金锋一问得知，原来是当天早上门诊时，一个药方中肉桂的量有点大，“他叮嘱我，一定要通知到患者，还要做好后期随访。”

如今，雷忠义已培养了50余名学生，“力戒学风浮躁”是其首要要求。“我提倡广泛涉猎、认真实践，向古人、向今人、向患者学习。”雷忠义话锋一转，“但前提是，要静下心来，实事求是、反对浮夸。”

在学生范虹看来，老师的仁术传授，让人获益匪浅；但仁德、仁心的无声浸润，影响更深。

两年前，哈尔滨的陈师傅用轮椅推着老伴，千里迢迢坐火车来看病。每次到西安，雷忠义都呵护有加。“前不久，已经康复的老两口，又来了。”范虹一看，老人的推车上，驮了8袋东北大米，“他们说要送给救命恩人，拦都拦不住。”盛情难却，雷忠义只好收下。

“雷老扭过头悄声叮嘱，让我们给老人的子女转回账去。”范虹对此感慨不已，“老师之仁心，吾辈当学习！”

而学习，并非单一向度。在雷忠义看来，师生互为启发、教学相长，方为正道。近年来，众多学生“知常达变”，在中医领域屡有创新，让雷忠义欣慰不已。细读其行医札记，一首小诗笔力遒劲，让人难忘——

“尤喜后学多勤勉，长江后浪越前浪。时逢盛世重传承，古树新芽焕春光。”

《 人民日报 》（ 2019年10月10日 14 版）