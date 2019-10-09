“大健康”让“美好乳山”注入发展新动能

“乳山建市以来，特别重视健康发展。我们希望乳山不仅有青山绿水、新鲜空气、美好环境，更能让每一个市民都生活在一个非常美好、健康的环境，让每一个工作人员、每一个工作环节都能融入健康理念……”10月3日，在山东省乳山市举办的“健康中国·乳山论坛”启动仪式上，乳山市委副书记、市长宫本杲恳切的致辞激起全场掌声。

当天，6名国内外知名专家学者应邀参加了主题健康讲座，山东省乳山市各相关部门、企事业单位代表及市民代表近500人参加论坛。

▲美国休斯敦西南纪念医院副院长，国际知名心血管病专家丰建伟作主题讲座。

“银滩、大乳山……威海不光要吸引全国人民来到这里旅游，更要给他们一个‘留得住’的重要理由。乳山市正在打造县域医共体，可以让市民实现‘足不出市’就医，这是一个很好的举措。”美国休斯敦西南纪念医院副院长，国际知名心血管病专家、美国医学博士、心脏学院士丰建伟表示。“要经常网上交流学习，这样医疗水平就能提升，百姓也就放心。”今年以来，丰建伟和乳山市人民医院开展合作，建立远程会诊，以每周一次的频次和不定期坐诊的方式，帮助乳山市人民医院“把脉”心血管领域疑难杂症，为身患复杂病情的病人带来就医福音。“提高老百姓的健康理念，做好健康教育。把健康做好，也是老百姓的需求。”丰建伟说。专题讲座结束后，他就赶赴乳山市人民医院一线坐诊。

▲论坛现场

乳山市以保障群众健康为核心，以体制机制创新为动力，以普及健康知识、优化健康环境、发展健康产业为重点，不断探索创新，规划实施了医疗综合体项目，优化医疗机构布局，着力打造“15分钟健康服务圈”，先后荣获“中国长寿之乡”“国家慢性病综合防控示范区”“国家卫生城市”等荣誉。

为提升区域健康医疗水平，近年来，乳山市积极与外合作，引入优质资源，加快龙头培育，先后与青岛大学附属医院、烟台毓璜顶医院、齐鲁医院等上级医院展开深入交流合作，成立了周岩冰教授（团队）名医工作室、孙颖浩院士工作站，加快重点专科建设步伐。

“我们将充分动员全社会力量参与健康促进建设，进一步普及健康理念、发展健康产业、营造健康氛围，加快创建全国紧密型医共体建设试点县。”乳山市相关负责人表示，将在不断完善全市健康服务体系的同时，践行“健康+”理念，加快发展健康产业，打造知名健康品牌，带动产业结构优化升级，使健康中国的理念在乳山落地生根。 （记者 朱浩铨）