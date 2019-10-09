反复“喜怒无常”，或许是双相障碍惹的祸

时而精力充沛，天马行空，时而郁郁寡欢，一筹莫展……很多人会把此类现象归结于性格如此，或者是生活工作压力过大导致，但是如果反复的“喜怒无常”，也有可能是双相情感障碍惹的祸。

双相情感障碍属于心境障碍的一种类型，双相是指既有躁狂发作又有抑郁发作，时而情绪高涨，兴奋至极；时而悲观消极，低落不已。这类疾病具有起病年龄早、患病率高、自杀率高，复发率高、致残率高、疾病负担重等特点，临床上误诊、漏诊，未治、误治现象非常普遍，从而严重影响患者的疾病结局与整体预后。

2019年10月9日（周三）15：00-16：00，北京回龙观医院中西医结合科主任闫少校将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于双相情感障碍与情绪管理的问题，千万不要错过！

专家简介：

闫少校，北京回龙观医院中西医结合心理科主任，教授，主任医师。

澳大利亚卧龙岗大学高级访问学者/客座研究员，北京市第二批“仲景国医”，获2017年度“荣耀医者”公益评选“精神心理专科精英奖”。世界中医药联合会中医心理学专业委员会副会长，中国中西医结合学会精神疾病专业委员会青年副主委，北京中西医结合学会精神疾病专业委员会副主任委员，北京市中西医结合精神医学研究所办公室主任，世界中医药学会联合会神志病专业委员会常务委员，中国民族医药协会神志病专业委员会常务委员，中国中医药研究促进会精神卫生分会常务委员，《武警医学杂志》编委、审稿专家，《世界睡眠医学杂志》编委《国际中医心理学杂志》编委。

擅长：心理治疗；精神分裂症、抑郁症；精神疾病的中西医结合诊疗。

出诊时间：周一下午、周三上午

双相情感障碍的危害

双相情感障碍是指既有躁狂或轻躁狂发作，又有抑郁发作的一类精神障碍，是一组患病率高、复发率高、自杀率高的常见精神障碍。而且常常伴随着其他精神疾病，最常见的是焦虑和强迫性障碍，物质滥用和依赖，冲动控制障碍等。

双相障碍一般为反复发作性病程，抑郁发作和躁狂发作循环、交替出现，或以混合特征方式存在。躁狂发作时，会出现异常兴奋、精力旺盛、行为鲁莽、易怒，严重时可能会出现攻击倾向或者突然悲伤；抑郁发作则会使患者失去生活乐趣、活动减少，往往伴有睡眠障碍、食欲低下、思维迟钝，甚至会出现自残和自杀行为。

双相情感障碍会严重降低患者生活质量，对身心造成极大影响，甚至会危及生命，减少健康寿命。

双向情感障碍，怎么治疗？

双向情感障碍是一种十分复杂的精神障碍，对双相情感障碍患者而言，一生中可能长期处于极端情绪的剧烈波动中，正因如此，疾病带来的情绪反复、身心俱疲和社会压力等，都使自杀的阴霾始终笼罩在患者上空。

双相障碍常常是伴随一生的，但是现在有很多治疗方法可以控制病情。通过药物治疗或物理治疗调节生理的异常，再辅之以心理治疗，只要患者积极配合，完全能够回归正常的社会生活，而且由于其思维比较活跃，往往能有不凡的成就。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！