选党参，其中门道你知道多少

入秋以后，天气渐渐转凉。汤水已从清热转为滋阴润燥、养肺养血转变了。秋冬季节的药膳食疗中少不了这味有健脾益肺、养血生津功效的药材——党参。

党参属于大宗名贵药材，全国各地市面上的党参来源复杂，正品党参分野生和栽培，栽培品又因产地、田间管理等不同，性状会有区别；有的是以桔梗科的多种植物混充党参；还有的以其他科植物的根冒充党参，因外形相似，容易被误导……很多人担心花了大钱却买的是劣质货。

那么如何才能挑到靓党参呢？广州中医药大学第一附属医院药学部主管药师华成坤教大家用“一看一闻一尝”的方法来挑党参。

一看

看【狮子盘头】

华成坤介绍，党参的根头部有多数疣状突起的茎痕及芽，每个茎痕的顶端呈凹下的圆点状，好像石狮子头的卷毛造型一样，因此俗称“狮子盘头”。伞形科植物迷果芹的根，外形与党参相似，但没有“狮子盘头”。

看【表皮纹路】

不同产地的党参表皮纹路会有不同。

党参（主产于山西，称为“潞党”）：根头下有致密的环状横纹，向下渐稀疏，有的达全长的一半，栽培品环状横纹少或无。全体有纵皱纹和散在的横长皮孔样突起，支根断落处常有黑褐色胶状物。

素花党参（主产于甘肃，习称“纹党”）：根头下有致密的环状横纹，常可达全长的一半以上。

川党参（主产于四川南坪、松潘等地）：有明显不规则的纵沟。

这三种党参的外观不尽相同，但都是正品党参。

一闻

党参气香浓，与五加科的人参气味不同；同是桔梗科的四叶参，气味也不同，有辣臊气。

一尝

党参质柔润而味甜，嚼之无渣或少渣。四川和贵州有一种甜党，味微甜，但嚼之有渣；四川还有一种称为柴党参的，甜味较差，而且较难嚼烂；前面说到的迷果芹，吃起来有胡萝卜味，容易与党参区分。

敲黑板，划重点

因此，请记住党参鉴别要点：纹路纵沟要分清，气香味甜能化渣，再加条粗质柔润，狮子盘头是党参。(记者 陈辉 通讯员 张秋霞 图/由受访者提供)