提升养老服务要有紧迫感

我国步入老龄化社会已约20年，随着人口老龄化程度加深，提升社会养老服务水平成为日益紧迫的问题。“如何养老”是近年普遍性的社会焦虑之一，许多家庭也因此备受困扰。

公办养老院“一床难求”而民营养老院却又床位空置、运营困难，有价格因素，但并非关键。在有些地方，即使民办养老院价格适宜，也依然门庭冷落。之所以如此，与养老院的位置、服务及社会信誉等均有关系。如有的养老院远离市区，孤岛式的养老很难被正常老人接受。

因此，与养老院的硬件设施相比，加快养老服务队伍培育、提高养老服务的“软环境”问题更为迫在眉睫。我国养老体系是“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”，在此链条中，每一环都离不开养老专业人员，但这一点恰恰最为薄弱。

养老是全社会的问题，需要广开门路，多元化养老。但龙头还是政府，必须强化各级政府的紧迫感。近年从中央到地方，都出台了许多有关养老政策，但缺乏的是落实刚性。有些养老建设规划迟迟不能走进现实，要有后续的督查与问责。(评论员 阅尽)