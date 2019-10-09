热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

提升养老服务要有紧迫感

2019年10月09日08:53 来源：羊城晚报

我国步入老龄化社会已约20年，随着人口老龄化程度加深，提升社会养老服务水平成为日益紧迫的问题。“如何养老”是近年普遍性的社会焦虑之一，许多家庭也因此备受困扰。

公办养老院“一床难求”而民营养老院却又床位空置、运营困难，有价格因素，但并非关键。在有些地方，即使民办养老院价格适宜，也依然门庭冷落。之所以如此，与养老院的位置、服务及社会信誉等均有关系。如有的养老院远离市区，孤岛式的养老很难被正常老人接受。

因此，与养老院的硬件设施相比，加快养老服务队伍培育、提高养老服务的“软环境”问题更为迫在眉睫。我国养老体系是“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”，在此链条中，每一环都离不开养老专业人员，但这一点恰恰最为薄弱。

养老是全社会的问题，需要广开门路，多元化养老。但龙头还是政府，必须强化各级政府的紧迫感。近年从中央到地方，都出台了许多有关养老政策，但缺乏的是落实刚性。有些养老建设规划迟迟不能走进现实，要有后续的督查与问责。(评论员 阅尽)

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn