每当看着别人吃香喝辣，自己馋瘾难忍也想来一口。然而，总会有人会提醒“长痘不能吃辣”，爱长痘的人表示很不甘心。吃辣真的会导致长痘痘吗？怎么吃不长痘？低GI饮食法则，了解一下！

吃辣和长痘并没有直接关系

广州医科大学附属第三医院临床营养科主治中医师刘佳博士指出，现在并没有足够的临床证据说明吃辣会直接导致长痘，吃辣和长痘并没有直接关系，辣椒只能让血液循环加快，从而使得身体代谢变快。

为啥每次吃辣就会爆痘？刘佳分析，主要因为吃辣时，碳酸饮料、果汁饮料也少不了，有些养生人士会喝凉茶饮料，但其实凉茶饮料里的含糖量也不少。除此之外，这些食物脂肪、盐分含量高，都对皮肤不好。这个锅全部让辣椒背，实在冤枉！

长痘的真正元凶居然是“糖”？

“其实，糖不是一个坏东西。”刘佳解释，维持正常的血糖是非常必要的。当人体血糖过低，会出现低血糖。但摄入过量糖类会引起皮脂腺分泌过多的油脂，引起毛孔堵塞、感染、炎性反应而导致长痘。除此之外，糖也会导致肤色暗黄和皮肤衰老。

近年来，提倡的低糖饮食里的“糖”，准确来说指的是血糖生成指数GI值，这个值反映食物引起人体血糖升高的指标。我们应该提倡均衡膳食合并低“糖”饮食。

低GI饮食法则，了解一下

低GI饮食法则的理念就是控制不良碳水化合物的摄入，避免葡萄糖摄入过多，囤积于体内。

“通常GI低于55的被称为低GI食品。”刘佳建议，我们日常的饮食中，应该以GI（升糖指数）低的食物为主，包括粗粮、豆类、乳类、薯类（生的或是冷处理的）、含果酸较多的水果（苹果、樱桃、猕猴桃等）、全麦或高纤食品、混合膳食食物（饺子、馄饨等）以及果糖等。要减少像蛋糕、饼干、甜点、薯类（水多、糊化的）、精致食物、精加工且含糖量高的即食食品等GI（升糖指数）高的食物的摄入。

刘佳强调，GI高的食物，如果量控制好，对血糖同样影响小，而GI低的食物，如果吃得很多，对血糖影响同样会大。两者最好能综合起来看。

刘佳指出，改变饮食习惯是不容易的，可以先从改变一天的饮食开始，慢慢把不健康的食物替换掉。例如：早餐喜欢喝牛奶，可以把牛奶替换为低糖分的酸奶。而主食方面，单一的白米饭是GI很高的食品，可加入一些糙米、藜麦降低食用后的升糖指数。

油性皮肤的人更需低GI饮食

“过度分泌的皮脂是冒痘的主要原因之一。”广州医科大学附属第三医院皮肤科主任医师翁智胜解释。因此，油性皮肤的人群经常会有长痘的烦恼。

饮食对油性皮肤的影响非常大，比对其他肤质的影响大很多。研究表明，高GI（升糖指数）的食物，进入人体胃肠后消化快、吸收率高，葡萄糖释放快，葡萄糖进入血液后峰值高。血糖快速升高导致了高胰岛素血症，即血液中的胰岛素含量过高，高于正常的含量。过高的胰岛素会对于痤疮的形成有促进的作用，当皮肤角质代谢不正常了，毛孔发生堵塞，细菌滋生就会长痘了。

油性皮肤人群还要控制奶制品摄入量，奶制品是经过临床证实有明确的致痘特性，原因是牛奶中的酪蛋白会间接促进炎症的发展和皮脂分泌。

刘佳表示，对于油性皮肤人群来说，清淡低GI（升糖指数）健康饮食对于皮肤保养至关重要的，是花钱也买不来的效果，用贵的护肤品做医美这些都替代不了健康饮食的作用。