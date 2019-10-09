入秋的广东，气候依然炎热湿润，如何在享受美味的同时又能食得放心?近日，广州市市场监督管理局发布食用烧腊制品，以及预防野生毒蘑菇、河豚鱼中毒的风险警示。

天气炎热，食物在空气中暴露后容易受到环境中的微生物、致病菌污染。对此，广州市市场监督管理局提醒广大市民，烧腊制品在购买后应该尽快食用，尽量避免长时间在常温条件下存放、造成食物受污染而带来的食用风险。广州市场监管局有关专家特别提醒，白切鸡在追求味道鲜肉质嫩的同时，要注意彻底煮熟，降低食品安全风险。

虽然已进入秋季，但是由于广州地区气候潮湿温热、地处珠江出海口，适合菌类生长、河豚鱼繁殖，广州市市场监督管理局提醒广大市民、农产品经营者以及餐饮单位不要自行采摘、捕捞、食用、制售野生蘑菇等菌类和河豚鱼。

近年来，广州白云山、华南植物园、帽峰山、天鹿湖、火炉山以及萝岗、花都、增城、从化等山区都有发现白毒伞、裂皮鹅膏、灰花纹鹅膏菌等剧毒蘑菇生长。而广州市番禺、南沙区的河涌地区时有捕获河豚鱼，发生食用河豚鱼中毒风险较高。

市民如发现违法经营野生蘑菇、河豚鱼的行为，应拨打12345进行举报。(记者马灿)