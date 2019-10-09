放屁，是我们每个人都经历过的事。“屁”事说大就大，说小也小。偶尔放个屁，无伤大雅。但是，过度频繁地放屁，特别是又响又臭，就有点尴尬，影响个人形象了。

大多数的屁是由大肠杆菌和肠内的其他细菌创造的。每天1~2升水乎乎的食糜涌入到大肠中，是数以亿计的肠道细菌的温床，对菌群而言，这些食糜可是超级盛宴，它们以这些被小肠抛弃的植物纤维、糖类、维生素和脂肪酸为美餐，这个过程就产生了气体，也就成就了屁。当然，你咽下的空气同样对你的屁有一定影响此外，血液中气体弥散到肠道内也会影响屁的产生。一个人每天放屁大约10~14次。每天每个人释放的废气大约有500ml。

屁的多少与人们的饮食有关。有些人爱吃洋葱、生姜、生蒜、薯类、甜食、豆类和面食，由于上述这些食物含有可产生大量氢、二氧化碳、硫化氢等气体的基质，所以食后往往会废气大增，不断放屁；饮用大量有气泡的碳酸饮料，气体无处躲藏，屁就成了它们逃跑的方式。屁的多少还与人的消化疾病有关。消化不良时，肠道细菌发酵快，容易产生气体而使人排屁。另外，抽烟也会影响放屁，当你吞云吐雾的那一刻，屁也会变得更多。

屁的气味和量与食物有重要的关系。当食物蛋白质含量较高（如肉类），屁中硫化氢、吲哚和粪臭素的含量升高，此时屁有明显的臭味；当食物淀粉含量较高（如薯类），屁中二氧化碳含量升高，此时屁量虽多但不臭。某些食物因其内含有的特殊物质，可以使屁的量提高或者气味改变，例如：白萝卜性寒，有理气之效；洋葱、韭菜、大蒜含有刺激性物质，过量食用会使屁有洋葱、韭菜、大蒜气味；大豆等豆类含有大量寡糖和蛋白质，可以产生大量的气体和恶臭物质，故屁多而臭。

为什么有些屁特别臭？一个屁大约由59%的氮、21%的氢、9%的二氧化碳、7%的甲烷以及4%的氧气组成，所有这些气体都是无味的。但其中还有不足1%是由微量的其他化学物组成，比如吲哚、甲基吲哚、氨气、挥发性的短链脂肪酸与硫化物，而其中的硫化物，如对硫化氢、二甲基硫醚、甲硫醇，这些化学物会散发出令人难以忍受的刺激性气味。

屁的气味、数量多少都能说明消化道的健康状况。若屁多但不臭，可能有胃炎、消化性溃疡等胃部疾病及肝、胆、胰疾病等；若屁多且臭，可能消化不良；若屁奇臭难闻，可能有消化道出血、菌痢、阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎、出血性小肠炎等；此外，恶性肿瘤晚期，因癌肿组织糜烂，蛋白质腐败，由于细菌的作用，放出的屁也会很臭。此外，若无屁或少屁，合并腹痛、腹胀，则可能是肠梗阻，需要及时就诊。

如何减少放屁？首先，少吃容易产气的食物，比如豆类、红薯、卷心菜、西兰花和花椰菜等。其次，少喝碳酸饮料。苏打水和其他碳酸饮料中的气体会明显增加你的排气量。第三，细嚼慢咽，吃得太快时会咽下更多气体，还会给胃肠增加负担。第四，避免易敏的食物，过敏会引发胃肠病理反应。第五，体育锻炼有助于胃肠运动，帮助快速排除废物和气体。另外，情志梳理。精神、工作压力也会影响肠道菌群。

（北京市海淀医院主任医师郭银燕）