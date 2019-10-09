心脏低温保存关键机理找到

据英国《自然·代谢》杂志最新发表的一项研究，英国科学家团队发现，通过快速冷却动物和人类供体心脏，可以减少一种会损害移植后组织的化学物质。这一发现未来有望改进全球有限的捐献器官的保存。

全球正在面临可供移植器官缺少的问题。一方面是目前器官的供应无法满足临床需求，另一方面，也是造成供体器官短缺的根本原因在于，现有器官保存技术还不够完善，增加了移植手术失败的风险。

以心脏为例，在器官移植领域，一般使用心脏保存液保存供体心脏，但是科学家对供体心脏摘取时所发生的化学变化和器官低温保存的具体益处并不十分明了。

英国剑桥大学MRC线粒体生物学研究单位科学家麦克·墨菲、克拉什·赛博-帕西及他们的同事，此次对暖温或低温温度下保存的小鼠、猪和人类心脏进行了详细地代谢分析。

研究团队发现，暖温保存其实会增加代谢物琥珀酸盐的累积，而这会在心脏重新与血管相连后损害心脏组织。但通过注射药物或者低温保存器官，就可以防止琥珀酸盐累积，并改善了小鼠心脏移植“结局”。

研究人员表示，这项发现未来或能推动研发新药，来抑制移植器官中琥珀酸盐的累积，进而达到改善移植效果的目标。（记者张梦然）

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不仅是心脏移植面临保存时间的难题，在器官还能保持活性的时间窗口内向受者提供器官，是器官成功移植的关键，也是相当具有挑战性的任务。低温保存固然好，但在降低温度时让细胞沉沉睡去，在恢复常温时又能将细胞温柔唤起，同时还不让低温伤害细胞本身的活性，也是一大难题。而且，人体心脏比小鼠的可要大得多。不过，新研究让我们发现了“作祟”的琥珀酸盐，以后即使是暖温保存，也可以对症下药，尽可能延长待移植心脏在体外的“寿命”。