爷爷抱着旦增达瓦接受专家诊治

“谢谢，谢谢解放军！”“谢谢你们救治了我的孙子，我们要回家了！”9月29日，来自西藏的小男孩旦增达瓦和爷爷在陆军军医大学新桥医院心血管外科和医护人员告别。他是重庆市卫生健康委员会医疗援藏“心眼相连”专项活动中免费接受手术矫治的先心病患儿之一。

今年3岁的旦增达瓦来自西藏自治区昌都市芒康县，一年前因鼻子出血，家长带他到当地医院检查时发现心脏杂音，确诊为先天性心脏病。由于家庭经济条件有限，小男孩没有做进一步治疗。

今年4月，重庆市卫生健康委员会组织医疗专家赴西藏昌都开展先天性心脏病、白内障患者医疗救治“心眼相连”活动，专家们了解到旦增达瓦是先天性心脏病中的室间隔缺损，建议尽快为其手术。

9月3日，在重庆市卫生健康委员会工作人员组织带领下，新桥医院外联部工作人员去机场将旦增达瓦接回了医院，并住进了心血管外科。入院后，经检查，确诊旦增达瓦患有先天性心脏病中的室间隔缺损，同时还患有重度贫血、血小板增多症、营养不良等。由于患儿身体太虚弱，不利于术后恢复，专家决定先将患儿身体调理，待各项指标正常后再实施手术。经过一段时间调理，旦增达瓦身体得到较好改善。随后，医护人员为小男孩成功实施手术。术后两周，旦增达瓦逐渐康复。看到孩子健康出院，旦增达瓦的家人非常激动，他们希望旦增达瓦长大后也能成为对社会有用的人才，去帮助更多的人。

据统计，近年来，新桥医院心血管外科已完成藏区先心病患儿慈善救治20余例，全部成功治疗，患儿回到藏区健康成长。

新桥医院心血管外科副主任王咏介绍，先心病患病率占出生婴儿的7.14‰，我国每年约有12万～15万先心病患儿出生。因此，要提高对先天性心脏病的重视。早发现、早诊断、早治疗，是降低先心病自然死亡率及手术死亡率，提高手术治疗效果的关键。

王咏指出，患有先心病的小孩与正常小孩不一样，如口唇青紫、指甲青紫或哭闹后面部青紫。还有一部分患儿体表颜色变化不大，往往不易被家长识别，但通过其他方法也可判断，如小孩生长发育差、消瘦、反复患有肺炎、吃奶后呼吸急促等。暂时不需手术的患儿，家长应特别注意预防感冒，以免诱发肺炎而造成严重后果。