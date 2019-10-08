产融论道，医健领域投资路在何方？

会议现场

2019年10月8日，第三届“健康投资创新生态大会”在北京雁栖湖召开。大健康产业资本与私募投资圈领域业内人士就“新形势下大健康行业的私募股权投资变革”话题进行了充分讨论，继续看好“围绕创新型技术不断突破的黄金赛道和智能化新型服务模式的不断进化”是参会专家的共识。本次会议共吸引了来自政府相关部门、行业协会、各类投资母基金、地方政府产业引导基金、风险投资基金、股权基金管理人、医健行业分析师、创业企业、企业家等400余人参会。

本次会议由中国基金业协会母基金专委会、中国医药企业管理协会指导，天士力资本控股（北京）有限公司主办，大健康数字创新中心（DHIC）承办，E药经理人、腾讯数字安全创新中心、健康未来企业家协会（FHA）、动脉网协办。

行业红海，如何重塑投资人的核心能力？

今年以来，国家医疗健康政策“严监管”、“深改革”力度不减，特别是“4+7”等政策影响深远。9月份，“4+7”扩面联合招采启动， 25个城市“4+7”试点药品扩围采购价全部都降低到不高于“4+7”试点中选价格的水平，药企价格厮杀惨烈。

中国医药企业管理协会会长郭云沛在致辞中指出，对于健康产业来说，2019年是充满机遇和挑战的一年。医药行业的生态和之前天差地别。药企需要上下游的整合，原料中间体的协调，才能提高抗风险能力，才能有良好发展的空间。

随着行业进入到低位运行周期，医药行业正面临结构性洗牌加速、利润水平分化。未来随着行业的结构性出清，医药行业将回归产品为王，回归以治疗价值为核心的本质，研发创新能力成为企业发展与价值实现的最关键因素。

从医健投资领域来看，2019年的月均投资项目数量比2018年跌去了38%，投资继续向头部项目靠拢，项目融资“冰火两重天”。一方面，我们正面临着存量资产出清的压力和估值下行的风险，另一方面私募股权基金正在经历最为严峻的资金荒，行业马太效应凸显。面对新变化，如何重塑医健投资人的核心能力成为当下的热点话题。

中国基金业协会母基金专委会主席王忠民在致辞发言中从服务业结构、金融市场结构和生产要素三个维度解读了宏观经济趋势，他指出当前股权融资等直接融资占比仅15%左右，未来母基金在促进垂直化、专业化细分基金发展，带动医疗健康领域要素优化配置方面将发挥积极的作用。同时也指出合伙制机制创新在基金收益保障方面的重要作用。

未来医健行业发展演变的逻辑与机遇

天士力控股集团有限公司董事局执行主席、天士力资本控股（北京）有限公司董事长闫凯境发言

天士力控股集团有限公司董事局执行主席、天士力资本控股（北京）有限公司董事长闫凯境在主题报告发言中指出，“随着社会迈入智能商业时代，技术进化、网络智能和国际化将深刻影响医健行业的格局，行业的产品内涵、价值模式、市场空间都将被重新定义。”

一方面，基因技术、免疫治疗技术的突破，促进细胞疗法、基因治疗等精准医疗发展，并将填补重大疾病治疗空白。另一方面，随着以AI、区块链、云计算和大数据为代表的数字技术发展，自中心创造、区块链组织以及价值共享正在成为商业发展的新逻辑。以保险公司和支付方为核心的价值网络将逐步向以病人为核心的多元价值网络转变，以数据为链接的、传递医疗服务的价值网络联合体将逐步被构建起来。

构筑高端平台型技术，升级智慧服务模式

基于对未来的洞察判断，天士力控股集团正在进行主动调整与业务变革，确立了向“科技型”和“智慧服务型”转型，实现精准研发、智能制造、智慧服务平台升级的进化蓝图。天士力进化的目标，就是要聚焦突破性的治疗药物、创新药物组合、创新商业模式，打造以数字科技为驱动的国际化企业。

闫凯境在发言中指出，天士力一直坚持产融互动的创新，天士力集团的转型发展方向也是天士力资本投资的聚焦点。

在科技型企业转型方面，天士力正在积极构筑平台型技术。一方面，天士力构筑现代中药、生物药、化学药协同发展格局，助力现代中药“顶天立地”。另一方面，天士力还在积极围绕疾病链和技术平台，构建最佳产品组合。例如在心血管领域，天士力已构建了基于患者为中心的“三高”领域，血栓领域、冠心病领域、心力衰竭领域等链式药物布局，有效实现了产品的聚焦与资源整合。此外，天士力积极开展以“四位一体”模式联动国际前沿技术，打造技术高地。近期与Mesoblast、科济生物、麦科奥特等公司的相关合作与引进都是运用的这种模式。在干细胞领域，天士力计划打造以干细胞产业化平台为核心，覆盖心脑血管、消耗代谢、医美、骨科、眼科等领域的干细胞产业。

在智慧服务型企业转型方面，天士力积极沿着预防、医疗、康复的闭环逻辑，升级4D（诊断筛查、创新药物、医疗器械、数字服务）模式，天士力打造慢病和健康管理两张“网”，推动“产品+智慧服务”变革。例如，天士力与新眼光的合作，通过糖尿病视网膜病变的院外筛查，形成与复方丹参滴丸糖网适应症的协同模式；联合智云科技，构建代谢病领域慢病管理的数字服务综合解决方案，探索打造数字生态功能网。

围绕细分领域精耕细作，打造专项基金

天士力资本经过十余年的发展，已经从当年的单支基金发展为中国大健康产业投资与资产管理的领航品牌，成为覆盖大健康产业全领域，集风险投资基金、PE基金、并购基金、合作基金、专项基金为一体的资本平台。目前已形成了以大健康产业基金为核心，以华金、华锦、华新为主动管理型，以渤溢基金为合作管理型，以糖尿病专项基金、健康数据基金、国际生物医药基金为专项基金的伞形基金架构。过往十年天士力资本的资产管理规模已达到了125亿元，投资项目的平均内部收益率（IRR）高于30%。

面对医健领域产业、资本两个低谷周期的叠加，未来私募股权投资基金将面临分化，行业龙头基金、聚焦细分领域深耕的专业化基金将能胜出。

天士力控股集团副总裁、天士力资本总经理马强指出“经过十年的实践与思考，天士力资本的独特竞争优势，就是要继续深耕“战略前瞻，精准投资”、“产业+资本+战略增值”和“4D生态功能网”构建。目前天士力资本正重点关注疾病关键环节有优效、填补重大治疗空白的领域；紧急性、致命性的自费支付医疗领域；进口替代中的机会领域；可以进行技术赋能的平台型企业。”

本次大会参与路演的项目正是体现了天士力资本投资策略的精准化。星斗云是数字化、智能化、人工智能技术在药物研发方面应用的代表；诺思兰德、中晟全肽是新技术驱动下的创新药物与技术满足未被满足临床需求方面的创新代表；新眼光代表了在器械领域，通过智能设备进行患者早期筛选，进而形成药械一体化的慢病管理模式和医疗服务解决方案；智云健康构建了围绕糖尿病慢病管理的“医-患-药-械”全闭环的完整业务生态体系和功能网。

此外，天士力资本在疾病垂直领域积极打造专项基金，预计将与智云健康等伙伴一道发起设立代谢疾病领域的专项基金。

携手共建大健康数字生态功能网

闫凯境在会上指出，除了对新技术黄金赛道的布局，天士力倡导通过打造以患者为中心的4D投资模式，构建相互链接、相互赋能的价值生态。未来，天士力资本将携手同道合的投资人、专业领域的科学家、医健行业的企业家，积极推进创新孵化、联合投资、基金运作、投后赋能等方面的合作，共同推动健康投资的新范式，共建大健康数字生态功能网。