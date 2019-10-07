代减肥、代叫醒：“代经济”是消费升级还是懒人福音

中新经纬客户端10月6日电(赵佳然)从前只知代购、代跑腿，但现在的年轻人，已经连吃火锅、去健身都不用“事必躬亲”了。据了解，以“代服务”为主的各类跑腿平台已步入大众视野，二手平台上的各类娱乐向服务也应运而生。

对于日益流行的“代经济”，网友们评价不一。有人认为，这是催生大批懒人的助推剂，但也有部分网友觉得是市场需求产生的正常现象。业内专家称，“代经济”属于“懒人经济”范畴，虽使部分人的生活变得更高效，但也不提倡过度依赖。

厉害了！长胖、减肥也有人替？

不久前，上海等城市实行了垃圾分类，部分市民表示规定扔垃圾时间与自己作息不符。在规定出台没多久后，就有网友上传了自己遇到的“代扔垃圾”广告。

在一名网友拍摄的照片中可看到，代扔垃圾公司按住户的不同楼层制定收费标准，并提供“包月免费提供干湿分离垃圾桶”“免费代仍3次”等优惠。在二手平台，也可查询到来自天津、江苏、长春、上海等地的代扔垃圾服务。据了解，有商家包月“代扔”价从50元至240元不等。

截图来源：微博

若说代仍垃圾开启了大家的脑洞，那么下面这些“代服务”则可能会有些让人摸不到头脑：在交易平台上，出现了“代长胖”“代叫醒”“代健身”“代吸猫吸狗”等五花八门的业务，即花钱让对方完成自己的需求，并根据定制内容给予反馈。为保证服务真实性，部分卖家还在提供的视频、照片反馈中加上当天的日期及相关文字说明，保证“亲身体验，每单不重复利用物料”。

以“代长胖”为例，中新经纬客户端在二手平台查看到了多个名为“代长胖”的商品链接，但付费标准却各不相同：一些卖家仅收几元费用，可将自己每天吃的食物拍照给买家看；而部分卖家却是明码标价，如“食品费用+来回路费+9.99元”。

二手平台上的“代服务”

来自武汉的卖家小王表示，她在网络上看到其他网友纷纷开设“代服务”，出于好玩或“跟风”，也在几天前开设了“代长胖”业务。然而在她看来，这类看似奇葩的买卖背后却不一定是恶搞或纯粹娱乐。“有些人可能想要去某家新开的点尝鲜，或者某家店装修很好，自己想发朋友圈却没有时间去，此时‘代吃’业务就起了作用。”

卖家小简告诉中新经纬客户端，因苦于减肥从而花钱找人“代长胖”的例子确有其事。“有一个女孩子想吃东西却不敢，后来就给我点了一份外卖，我一边吃一边和她语音。不过到后来她还是自己点了一份……”

虽然本着顾客至上的原则，但小简称还是会设置一些“禁区”，并不会为“代吃”无所不及：“榴莲和一些太过刺激性的东西我不会吃，有买家提出这类需求我会提前沟通，如果对方坚持就拒绝。”

中新经纬客户端了解到，开设这类娱乐向“代服务”的卖家大部分为在校大学生或刚毕业不久的年轻人，他们既有充足的时间，又怀有娱乐至上的好奇心。而对于此类业务带来的收入，他们普遍并不看重，更在意交易的过程。

是“懒人福音”还是消费升级？

从传统的代买、代送服务到新奇的代吃喝、代健身，“代经济”正变得日益庞大，而与此相关的创业项目也正在受到资本青睐。

据天眼查信息，以快消品销售、代买和配送服务为主的“即买送”在开业后不久即获得了1500万元的天使投资；提供在线下单跑腿服务的互联网平台“UU跑腿”已获得2亿B轮融资，投资方为东方汇富、汇德丰及因诺资产。

此外，“代经济”也能为从业人员找到新的创收点。一位在垃圾分类回收服务平台工作的网约工罗奇曾在接受媒体采访时表示，他做上门回收业务已经四个多月，每天收到的订单越来越多，相比之前，收入也跟着订单增长。“基本上每个月收入有一万多元，比以前多了三四千。做上门回收，只要勤快，月入过万不是梦。”

有业内分析称，“代经济”有一定的现实价值，反映出如今年轻人物质条件的提升。然而这并不意味着此类形式能够成为主流行，虽具有一定市场，但需求面不够广泛。同时，也有部分观点称，“代经济”的发展或许会催生人们偷懒的意识，甚至批量制造懒人。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受中新经纬客户端采访时表示，“代经济”不管形式如何，本质上仍属于“懒人经济”的范畴。具体来说，如今工作生活节奏日益加快，很多人为了提高效率，愿意在一些自认为不太重要的事情上付费，以此来让那些“有闲”的人来代替完成。从这个角度看，代经济未必会催生出更多的懒人，反而还可能让人民的生活变得更为充实高效。

“客观地讲，代经济具有可期的市场前景，就像当前火爆的外卖业务一样，既能满足特定人群的需求，又能提供大量的就业岗位。”付一夫进而指出，人们不能过度依赖代经济，切勿任何事情都找人代办而使得自己的能力逐日退化。同时，消费者在交易过程中还应注意安全，要警惕和避免个人信息被不法分子利用。