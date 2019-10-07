旅行途中换床睡不着？助眠小妙招试一试

国庆节假期不少出游的小伙伴，今天已经开始返程了吧？假期中，有不少人因为换床而睡不着觉着急，导致整个假期都玩得不尽兴。

其实，医学上对这种现象还真有说法，被称为“第一晚效应”。这类人群往往习惯在固定的床上睡眠，一旦住入陌生地方或宾馆的第一晚，入睡前常感到精神紧张，大脑兴奋性增高，难以入眠，严重影响次日工作效率和旅游心情。现在为您献上这些简单的小妙招。

带上平常使用的气味

研究证实，嗅觉在人类休眠时仍旧运作，与平常不同的气味，会让大脑保持警醒。因此，可以带着平常使用的香氛，进入酒店后把香味略微喷洒在枕头上，让房内充满这样熟悉的气味。或者带上自己在家常用的枕头套，毕竟出门在外带着枕头不方便，或许在某种程度有一定作用。

制造适宜的睡眠环境

舒适的卧室，不受光线和声音的干扰，能帮助减少夜间觉醒的可能性。最佳的睡眠温度是16°C-20°C，不宜过冷过热。

有的人到了不熟悉的酒店，明知道在全黑的环境里休息最好，却一定要留一盏灯，而光源可能影响睡眠。如果一定要留灯，不妨戴上眼罩，但前提是原本你就有戴眼罩入睡的习惯。

避免酒后、空腹入睡

奔波了一天，一定让自己的胃满足再入睡。因为饥饿可能会影响睡眠。睡前进食少量零食（小饼干、点心、牛奶）能帮助入睡。

很多人觉得酒精可以助眠，事实上，酒精容易引起早醒和脱水，最终会加重失眠。别喝咖啡因类的饮料（咖啡、茶、可乐等），也容易引起入睡困难、夜间觉醒及浅睡眠。

试试中医睡眠养生术

广安门医院心理科主任王健认为，古代睡眠养生术是在中医天人合一、顺应四时阴阳、脏腑学说等理论指导下，对睡眠各方面提出的具体要求，至今仍具有推广应用价值。如果旅途中睡不着，可以试试中医的法子。

睡前绕室千步，纳食勿卧，就寝灭灯，腹颈宜暖，夜话勿甚。就是说，睡前在屋子里走一走，不要再进食，躺床上后就应该把灯关掉，夜间注意保暖，睡前不宜谈话过多。

睡觉姿势可采取侧卧，左侧卧则屈左足，屈左臂，以手上承头，伸右足，以右手置右股间；右侧卧反之。

易醒时，应“不寐即坐、坐以调息、坐功导引、灭灯而坐、坐久勿食”。即不睡觉时要起身而坐，坐的时候要注意调整呼吸，使其缓而稳，或行坐功运动一番，坐时也应当灭灯，坐久容易产生饿意，但不应进食。

当清醒了很长时间以后，就需要借“卧位导引”的力来打破自己失眠的惯性。不仅能减缓因为失眠产生的焦虑，还能使周身气血流通，快速迎来下一段睡眠。

具体方式如下：

（1）仰卧，伸直双手双脚和手指脚趾，向下用力，左右侧身体轮番用力。

（2）仰卧，伸直两腿两脚，双手握紧大拇指，头枕于枕头之上，用肘部着床用力，微微将腰部举起，做数遍。