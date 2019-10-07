你的假期“余额不足” 请“及时充电”

国庆七天假期只剩下最后一天，外出游玩的朋友们陆续“打道回府”，旅途的兴奋、舟车劳顿，回家后难免疲惫不堪，没有精神，也无法快速地投入到正常的工作中。

那么，如何摆脱旅行“后遗症”，消除旅途疲劳呢？来听听中国中医科学院西苑医院综合科主治医师何好臣的建议吧。

肌肉酸痛 热水洗澡

热水澡能增加血液循环，消除疲劳，改善睡眠。热水澡还可降低血液中的乳酸浓度，对副交感神经有所刺激，起到镇痛作用，缓解因疲劳引起的肌肉酸痛。旅游回来，如果小腿或足背肿起，可以温水泡脚、按摩腿肚、小腿垫高睡觉来缓解。

充足睡眠 恢复体力

旅途中可能因为“认床”、行程紧凑而无法好好休息，以致体力透支。旅行回来后要注意调整作息，并保持充足的睡眠来恢复旅游时消耗的体力。如果旅行回来感觉入睡困难，可以在睡前看看书或者听听舒缓的音乐。

碱性食物 消除疲劳

可以适当多吃一些碱性的食物，如各种新鲜蔬菜、水果、豆制品、乳类和含有丰富蛋白质与维生素的动物肝脏等，这些食物经过人体消化吸收，可以使血液酸度降低，中和平衡达到弱碱性，减轻肌肉、关节酸胀和精神疲乏的感觉。

出现“上火” 多吃水果

许多人出游回来常会出现“上火”现象，如口干舌苦、食欲不振、大便干结等症状；也有的人则眼睛发红、牙痛、口腔溃疡等。医生建议，有“内火”者，除给予药物治疗外，应多饮水，多吃水果。日常饮食可选择白萝卜、冬瓜等，利于清热去火，缓解脏腑积热。