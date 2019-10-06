10月7日是重阳节，又称“登高节”，民间在该日有登高的风俗。爬山登高是一项大众化的集游玩、健身和锻炼意志为一体的有氧运动。为了确保高高兴兴去登山、平平安安把家返，以下“五注意”一定要牢记并做好：

提前做好“功课”要选择自己比较熟悉、且无危险的高山去爬玩，并要了解好山上气候特点、登山游玩路线和选择在天气晴朗的时候进行（最好在爬山前得到可靠当地天气预报）。

结伴而行爬山时一定要结伴而行，决不可凭个人意气单独行动，以利消除途中的孤单、乏味感觉，同时使途中有个互相照应，避免意外发生。

穿衣适宜爬山以穿轻便、防滑、有弹性的平底旅游鞋为宜，既护足又安全。穿衣要适中，不宜过多，能穿运动衫、运动裤等轻便服装则更好，以免出大汗又利于行走自如。但要注意山里早晚温差大，尤其是遇气候反复时，应及时增减衣服。

注意饮食在爬山临行时，应喝些温开水之类的饮料，最好随身携带，口渴时随意饮用，及时补充水分。还可适时吃些梨子、苹果、柿子、香蕉等新鲜水果，以润秋燥。如途中用餐，应选择背风处，先休息一会儿再进食，以提高食欲和消化。

适当休息在爬山途中，要量体力行，适时休息（这一点对老年人和体弱者尤其重要），如再能吃点东西增加能量则更好，有助于保持体能，防止因过度疲劳而引发不必要的伤害。