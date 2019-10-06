临近秋冬，风高物燥，不少人的皮肤缺水，总是紧绷绷的，涂了润肤露也会被迅速吸干。除了外在保湿，皮肤补水还可通过药膳从内而外滋润。不妨常炖乌鸡花胶汤，可滋阴润燥、养颜润肤、健肾益胃。

取花菇2个、乌鸡120克、淮山药10克、枸杞6克、花胶20克、生姜数片（1人量）。先把花胶下锅干炒，炒完之后加水浸泡两小时。花菇冷水浸软，去蒂备用。乌鸡宰杀后去毛去内脏，清洗干净后切块。淮山药、枸杞洗净，生姜刮皮切薄片。全部材料放进炖盅里，加水600毫升，隔水炖3小时，调味即可。

乌鸡为汤中君药，性平味甘，质润入血，走肝、脾、肾血分。其有补血益气、滋肝养肾、补中止渴、延缓衰老的功效，兼清虚热、调月经，所以非常适合虚损者及气血不足的女性滋补调养身体食用。中医认为，“血虚则易生风生燥”，就像土地湿润就不会发生沙尘暴，气血充足就不会出现皮肤干燥、瘙痒现象，“治风先治血，血行风自灭”就是这个道理。花胶又叫鱼肚，在汤方中起臣药的作用，它是各类鱼膘的干制品，有“海洋人参”之称。其味甘性平，入肝、肾二经，中医认为它有滋阴健胃、养血润肤的功效。现代医学也认为花胶含有丰富的胶原蛋白，脂肪含量很低，易于吸收和利用，可帮助保持或恢复皮肤弹性。淮山药、枸杞、花菇为方中佐药，三者均味甘性平，能抗有害物质刺激，调节代谢，增强免疫机能，美容养颜，是药食兼用的抗衰老食材。其中，淮山药健脾益胃、固肾填精；枸杞养肝明目、补血安神；有“蘑菇皇后”之称的花菇有益气养血、健胃和中的功效。本汤从养血润肤入手，佐以滋阴生津、健脾益肾，使气血生化有源，脏腑肌肤得到气血濡养，赶走皮肤干燥，尤其适合气血相对不足的女性和老年人饮用。

值得注意的是，由于花胶含有雌激素，青春期前的女童应避免食用，以免引起性早熟。此外，自身消化能力较差的老年人也不宜过量食用。▲