这几款百合润燥方 不妨一试

立秋后，尚有“秋老虎”的余威，暑气一时难消，往往是白天很热，而夜晚却比较凉爽。

广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任医师郑艳华介绍，秋的主气，为燥气，中医认为天人相应，肺属金，与秋气相应。中医认为“肺为娇脏，喜润恶燥”，鼻乃肺之窍，同时肺主皮毛，与皮肤粘膜关系密切，鼻腔干燥在立秋之后尤为常见。因此，从季节养生角度看，金秋养肺最为适宜。

立秋后，百合开始上市。百合比大蒜头大，鳞状的块茎犹如莲花座，剥去外面沾有泥巴的鳞片，里面光润洁净，一片片，象牙色，剥之黏手。百合是卫生部审批通过的药食两用品之一，百合作为中药的应用，我国最早记载于《神农本草经》，《本草述》称“百合之功，益气兼利气，养正能祛邪，为渗利和中之美药。”

中医认为，百合味甘微苦、性微寒，无毒，入心、肺经。不仅可以养阴润肺，治疗阴虚肺热燥咳，还可以清心安神，多用于治疗阴虚燥咳，劳嗽咳血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚等病症。民间食用百合的历史也很悠久，用百合做菜，更是颇为广泛。

推荐养生方

百合款冬饮

材料：百合30克，款冬花15克，生姜3片，水3碗。

方法：大火煮开，转小火30分钟，可加冰糖，或凉后加入少许蜂蜜调味。

功效：能润肺止咳、下气化痰，适合干咳少痰的人群。

百合绿豆粥

材料：绿豆50克、粳米或糯米100g，鲜百合50克

方法：先煮绿豆粥，煮熟后，再加入洗净的新鲜百合，煮片刻即可。

功效：能养阴清热，适合口干咽燥、烦躁失眠或多梦的人群。

百合炖鸭汤

材料：番鸭半只切块，干百合30克，枸杞子10克，莲子、薏米1小把，姜、盐少许。

方法：将所有食材一同入锅，加水适量，先用武火煮沸10分钟；再用文火炖50分钟，直至鸭肉熟烂即成；汤熬好后，放入调料。即可饮食。

功效：养阴健脾，适合口干、食欲差、容易疲劳的人群。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡）