受访专家：西安体育学院健康科学系教授 苟 波

跑步看似简单，然而做到最好十分难。每迈一步，身体承受的压力成倍增长，一旦姿势错误，肌肉、骨骼或韧带都可能受到伤害。西安体育学院健康科学系教授苟波总结了6种常见的错误跑姿，供大家对照改正。

肩高耸：跑步时肩部肌肉紧绷僵硬、高高耸起，会使肩部疲劳酸痛。反过来，肩部疲劳也会加重上身紧张，进入恶性循环。

解决方案：跑前充分热身，让肩部肌肉活动开；跑步时，肩部自然下垂，手掌放松，否则肌肉的紧张感可能会蔓延到肩部和后背等；若感到肩部已紧绷，建议先进行颈肩部位拉伸、抖动，放松肌肉。

横摆臂：跑起来摆臂动作夸张，例如幅度过大、频率过快或干脆横向摆臂等，不仅增加了不必要的消耗，还可能导致身体左右摇晃，增加腰椎负荷。

解决方案：手臂和身体协调一致地运动才是最高效的方式。跑步时手臂要自然摆动，双臂应以肩为轴，在胸部与腰部之间前后摆动，肘部保持90度弯曲。

往后仰：为了追求速度，很多人常常“腿跑在了身体前面”，导致上肢后仰。这无形中抵消了一部分前进的动力，还容易导致胸腹肌肉过分紧张，久而久之引发肩颈背不适。

解决方案：跑步时身体微微前倾，利用重力产生一部分向前的动力，同时挺胸收腹保持躯干挺直，不可含胸弓背。

X型腿：一些女性跑步者经常出现膝盖内扣情况，俗称“X型腿”。这一错误姿势对膝盖的损伤十分严重，内侧的韧带和外侧的半月板都会承受巨大的压力，有时还可能连累小腿、足踝等。

解决方案：膝盖方向要与脚尖保持一致，平时适当做些大腿的肌肉训练，运动时能减少损伤发生。

步过大：过度追求步幅会使脚的着地点远离身体重心，很容易让脚跟先着地，造成踝关节、膝关节锁死，来自地面的冲击力也会未经缓冲直接作用于关节上，受伤风险大大增加。

解决方案：保持自己适合的速度，步幅控制在前脚落地时，小腿接近于垂直地面的位置。

口呼吸：呼吸方式是跑步时很易被忽视的状况，很多人因为需氧量增加，下意识地张大嘴呼吸，导致运动节奏混乱和表现能力下降，甚至出现岔气、胸痛等不适。

解决方案：速度较慢时，可用鼻呼吸；强度较大时，建议“鼻吸气，口鼻呼气”，注意保持稳定节奏：两步一呼、两步一吸或者三步一呼、三步一吸。（记者 徐文婷）