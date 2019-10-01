“我和我的祖国”一直在一起

我们就是祖国，祖国就是我们，我和我的祖国，在一起，不分离。

今天是2019年10月1日，中华人民共和国从肇建到现在，已经走过了70年的沧桑岁月。

70年前，新中国成立时那个响亮的声音，还回荡在天安门广场、嘹亮在历史深处，并成为一代代中国人的集体记忆。如今，我们不仅已经站起来了，还稳稳地站立在世界的东方，风雨无惧，继往开来。

连日来，到处都是摇曳的红旗，很多人唱起了《我和我的祖国》。这一刻，我们就是祖国，祖国就是我们，我和我的祖国，在一起，不分离。

无论是站在天安门广场上，还是伫立在大凉山的悬崖村；无论是在赞比亚下凯富峡水电站参加建设，还是在塞罕坝机械林场斑斓的秋色里打卡；无论是沐浴着粤港澳大湾区的海风，还是拂过雄安白洋淀的荷花……每一个点位，都是新中国沉着前进的脚注，我们面对的是一个共同的底色，我们在一起。

国是一个全体国民生存的空间，也是个体思想、群体情感的承载地。自古及今，多少人一唱三叹，多少人中夜徘徊，多少人衣带渐宽。而今，我们一样牵挂我们的国，所有的喜怒哀乐均系于此。

我们振奋于世界第二大经济体的辉煌成就，我们为即将全面建成小康社会的宏大愿景由衷高兴，我们欢呼依法治国，我们感受大国崛起的力量，我们站在人群中自豪，我们愿意在这个伟大的时代，发出我们的声音，与共和国同呼吸、共命运。我们是一体，我们永远在一起。当所有的“我”汇成“我们”，必将形成与国家同呼吸、共命运的磅礴力量。

有诗句写道：我是您的国风楚辞、您的列传碑铭/您的乐府诗赋、您的小令长短句/我是您的秦叔宝，您的尉迟恭/我是您《诗经》里翻卷的习习谷风/我是您《史记》里绽放的五千座春天的城池……

是的，我们都很“中国”，我们就是中国。

我们向十一连胜的女排由衷地致敬，我们也会铭记专业无惧的“中国机长”；我们为60年深藏功与名的老英雄张富清感动，我们也热情赞美90后的博士生导师；我们不忘峥嵘岁月中那些献出生命的人民英雄，我们也希望新时代涌现出更多的先进典型……

我和我的国家，互相依存，彼此成就。我的奋斗，镌刻在他的记忆里；我的奔跑，也倒映在他的身影里。

当亿万人把目光投向盛大的阅兵活动、欢乐的群众游行，乃至璀璨的广场烟花时，历史会记住这一刻。所有的日子，都来吧。

□斯远（媒体人）