几乎所有老人都患有不同程度的慢病，需要长期服药，并且经常需要联合用药。但由于身体、年龄等原因，导致记忆、识别能力的下降，不少老人会出现忘吃药、吃错药的情况。这时，一个方便、小巧、随身可带的分类小药盒就派上大用场了。

这种分类盒一般分为一周或一月用量两种，即分别有7个或31个小格，早、中、晚用不同的颜色分开。儿女可协助父母将每天的药物按量分类放好，老人一看就知道该怎么吃了。如果不和父母住，去看望老人时，可以帮他们把一周的药量分好。

使用分类小药盒，是一种利于识别且非常方便的用药方式，能避免误服导致的剂量偏差。药盒盖子内可以放一张自制的服药清单，上面把所有要吃的药物写清楚，并在日历上标明服药次数，每次吃完后就“打勾”做记录，避免忘吃或重复吃。另外，如果药盒够大，还要把药品说明书放在里边，便于随时了解用药说明及提示。

药盒是直接接触药品的，尽量不要用金属材质，因为有些药会和金属发生反应。最好用食品级塑料材质的小药盒。温度和湿度都会对药品产生影响，接触空气中的水分和灰尘后，药品可能变质，因此要保持药盒的隔潮隔热。尤其要提醒老人的是，不要把药盒揣在贴身口袋里，否则长时间贴着身体，温度会升高，影响药品质量。随身药盒由于长期被使用，要定期用清水或75%的医用酒精将其擦洗干净，并且晾干。

如果条件允许，可选购一款时下流行的带语音提醒的智能电子药盒。这种智能药盒通过蓝牙与专属 APP 连接后，可按设定时间通过灯光与声音提醒服药。为防止重复用药，药盒还会亮红灯提醒。▲