打嗝不止，喝杯蜂蜜水
咳嗽、吃辣椒、伸舌头等方法也有止嗝功效
赵鹏程
打嗝是正常的生理现象，但是打嗝不止令人尴尬。近期，美国科普网站“事实现场”总结了多种治打嗝的妙招，读者朋友不妨一试。
1.捏着鼻子喝水。打嗝不止时不妨试试屏住呼吸，同时灌下一大杯水。大口咽下米饭等食物也有同样的效果。
2.喝蜂蜜水。蜂蜜具有刺激迷走神经的功能，从而起到止住打嗝的作用。
3.吃一小勺辣椒酱。太辣的味道能分散注意力，让你更多地关注舌头上的灼烧感。
4.屏住呼吸，用手指堵住耳朵。先吸气，再长长地呼出一口气，感觉到极限时就屏住呼吸，然后用手指堵住耳朵。
5.用力伸长舌头。用力伸长舌头也能刺激迷走神经，缓解膈肌痉挛。
6.吃甜食。吃很甜的食物能止住打嗝，如直接吞一勺糖。糖能刺激喉咙的食管，当食管受到刺激，膈神经复位，打嗝就能停止。
7.吃酸的食物。可以咬一口柠檬等很酸的食物。如果不想吃柠檬，也可以尝试喝一勺醋。
8.咳嗽。可以尝试用咳嗽来治打嗝。咳嗽时，横膈膜会收缩，打断打嗝的过程。
9.吃花生酱。吃花生酱需要大量的咀嚼动作，这会打断呼吸模式，止住打嗝。
10.用冰水漱口。很多医生建议用冰水漱口来治打嗝，可以刺激口腔中的神经。
11.嗅浓郁的气味。闻浓郁的味道能够改变呼吸模式，如柠檬和醋的味道能帮助止住打嗝。
12.用舌头按摩上颚。按摩上颚有助于刺激迷走神经，缓解膈肌痉挛。（赵鹏程 编译）
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