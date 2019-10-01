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打嗝不止，喝杯蜂蜜水

咳嗽、吃辣椒、伸舌头等方法也有止嗝功效

赵鹏程

2019年10月01日08:52 来源：人民网-生命时报

打嗝是正常的生理现象，但是打嗝不止令人尴尬。近期，美国科普网站“事实现场”总结了多种治打嗝的妙招，读者朋友不妨一试。

1.捏着鼻子喝水。打嗝不止时不妨试试屏住呼吸，同时灌下一大杯水。大口咽下米饭等食物也有同样的效果。

2.喝蜂蜜水。蜂蜜具有刺激迷走神经的功能，从而起到止住打嗝的作用。

3.吃一小勺辣椒酱。太辣的味道能分散注意力，让你更多地关注舌头上的灼烧感。

4.屏住呼吸，用手指堵住耳朵。先吸气，再长长地呼出一口气，感觉到极限时就屏住呼吸，然后用手指堵住耳朵。

5.用力伸长舌头。用力伸长舌头也能刺激迷走神经，缓解膈肌痉挛。

6.吃甜食。吃很甜的食物能止住打嗝，如直接吞一勺糖。糖能刺激喉咙的食管，当食管受到刺激，膈神经复位，打嗝就能停止。

7.吃酸的食物。可以咬一口柠檬等很酸的食物。如果不想吃柠檬，也可以尝试喝一勺醋。

8.咳嗽。可以尝试用咳嗽来治打嗝。咳嗽时，横膈膜会收缩，打断打嗝的过程。

9.吃花生酱。吃花生酱需要大量的咀嚼动作，这会打断呼吸模式，止住打嗝。

10.用冰水漱口。很多医生建议用冰水漱口来治打嗝，可以刺激口腔中的神经。

11.嗅浓郁的气味。闻浓郁的味道能够改变呼吸模式，如柠檬和醋的味道能帮助止住打嗝。

12.用舌头按摩上颚。按摩上颚有助于刺激迷走神经，缓解膈肌痉挛。（赵鹏程 编译）

(责编：李轶群、许晓华)


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