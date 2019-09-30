小时候玩够，心理才健康

首都医科大学附属北京安定医院儿科主任 何 凡 □主治医师 齐军慧

都说玩儿是孩子的天性，这句话一点也不错。从孩子身心发展角度讲，不仅要让孩子玩，还得鼓励他们玩，并要玩好玩够。

玩和孩子有着天然的共存关系，从婴幼儿时期起，孩子就开始主动地通过玩耍对世界和自身进行探索和学习。比如，婴儿什么东西都要塞到嘴里，用触觉感知世界；长大一点后，就开始“不断爬上爬下，或者一次次地打开一个瓶盖”这种练习式的探索；懂事后，会从现实世界中吸收想法和概念，然后应用到虚构的世界中进行“想象游戏”和“假扮游戏”。

从心理学角度看，玩可以锻炼孩子的社交能力、规则意识、语言能力。与同龄人一起玩的过程中，需要想办法让自己说的话被理解，并不断调整，从而顺利交流，于是孩子的语言能力、表达能力会得到发展；与同龄人间的游戏互动，孩子能逐渐学会遵守规则，学会一些必要的社交技能，比如先来后到、玩别人的东西要先征得别人的同意等。同时，玩耍也是学习的过程，能培养想象力、创造力，让孩子更聪明。比如，孩子在接触自然和外部世界时，他们会去思考各种令人好奇和困惑的问题，在需要时寻求家长帮助。孩子懂得动脑思考、自主探索，是成长的关键过程，他们看得多、思考得多，想象力和创造力便激发得多。玩耍还可以帮助孩子消除焦虑，缓解压力。小孩子也会有压力，这时让他们尽情地玩一场，对保持情绪和心理健康格外重要。

很多研究发现，无论人类还是动物，如果幼年没玩够，社交、情感和认知能力的发展都会受到影响。因为，性格是后天生活中习得的，由认知、情感和行为倾向三个因素组成，玩耍正是性格形成过程的重要方式。如果童年没有尽情玩耍，孩子就缺少了形成良好性格的条件。这些孩子长大后，很可能难以应对预料之外的复杂世界，出现心理问题的风险可能更高。因此，玩对儿童成长非常重要，父母需重视玩耍过程中孩子良好适应能力的培养。▲