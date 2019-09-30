不戒烟酒，喝茶防不了癌

受访专家：北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系副主任、教授 吕 筠

喝茶这一习惯早已深入国人骨髓。作为世界三大饮料之一，茶在全球的流行，离不开它的种种健康功效。现代研究发现，长期喝茶或能降低8%的心血管病风险。既往研究也有结论称，茶里的茶多酚、儿茶素，可以通过抗氧化、抑制生长和诱导细胞凋亡来预防癌症的发生。但最近发表在《欧洲流行病学杂志》上的一项研究表明，喝茶对于预防癌症起不了什么作用。

该研究由北京大学公共卫生学院李立明教授团队开展，研究人员在2004~2008年之间，对中国5个城市和5个农村地区的近50万人（平均年龄50.9岁，36.1%为男性，56.1%来自农村）跟踪调查了10余年。研究者通过调查问卷记录受试者平时喝茶量，观察随访期间癌症发生的例数，分析喝茶和多种癌症发病风险之间的关系。

结果显示，这些参与者中，42.1%的男性和16.1%的女性几乎每天喝茶。在没有吸烟饮酒习惯的人中，喝茶与整体癌症、结直肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌的发病率并没有相关性。但在吸烟饮酒的人群，整体癌症和肺癌的风险，喝茶多的人比起喝茶少的人，发生癌症的反而更多。

这结果不免令人大吃一惊，喝了那么多年的茶，不仅没用，反倒喝出病了？其实不然，论文责任作者之一北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系教授吕筠告诉记者，研究中发现，很多有饮茶习惯的国人，尤其是男性，他们同时还有吸烟、饮酒的习惯，这使得饮茶和癌症之间的关系变得复杂。一方面，文化习惯中“烟酒茶不分家”；另一方面，人们认为喝茶能防癌，可以抵消烟酒带来的肿瘤风险。“不是喝茶致癌，只是喝茶并没有什么防癌的功效。”吕筠强调，尤其在吸烟饮酒人群中，饮茶并不能对抗烟酒的致癌作用。而且过去诸多研究都证实了吸烟与肺癌的相关性，饮酒与肝癌也有一定的相关性。另外，本课题组之前在同一人群中的研究显示，吸烟饮酒的人群，如果同时喜欢饮烫茶，食管癌的风险显著增加。

那么，健康人群喝茶能不能防癌呢？为了把抽烟、喝酒等不良生活习惯导致肿瘤高发的混杂因素去除，研究人员把观察范围缩小到不吸烟也不过量喝酒的受试者中。结果显示，喝茶最多的人（每天消耗茶叶大于4克）跟每周喝茶少于1次的人相比，除了胃癌风险仍然升高，其他几种癌症以及总的癌症风险都没有显著差异。换句话说，健康人群想喝茶防癌，可能也是在做无用功。吕筠解释，既往有研究显示，茶中的咖啡碱刺激胃酸分泌，可能会增加胃癌风险；但是本研究中由于胃癌病例较少，尚不能得出明确的结论，有待更长时间随访观察。

有人质疑，为什么这次研究跟以往国内外研究结果都不一样？吕筠表示，其实，以往在前瞻性队列中开展的喝茶抗癌研究中，大多数都显示喝茶和癌症风险间没有显著关联。关于饮茶和健康之间的关系，过去的很多研究都是在欧美或日本等国家进行的，外国人的遗传背景、生活方式、饮茶习惯和品种，跟我们都不一样，这些结果不能直接推论到国人身上。过去国内的研究多是基于病例对照研究，这在流行病学设计角度来看存在偏倚，因此结果可能不太真实。另外，以往在体外实验和动物实验中得到的结果，不一定能推广到人身上。想要研究喝茶与人患癌的关系，主要是通过流行病学调查，即比较喝茶人群和不喝茶人群的患癌风险，而这次研究具有一定参考意义和实际价值。

吕筠提到，该研究也有一定局限性，由于研究人群平均年龄是50.9岁，对当代的年轻人是否适用有待考察。另外，研究中受访者饮茶量主要基于主观报告，且并没有对茶叶的品种、饮茶方式进行细分报告。

那么茶还喝不喝呢？吕筠表示，饮茶即便没有防癌获益，但总比喝含糖饮料要好，每天适当饮用即可，注意不要喝过热的茶水。吕筠最后强调，无论是否每日饮茶，对吸烟、饮酒者来说，戒烟限酒才是防癌的根本。（记者 高 阳）