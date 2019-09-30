有的人受委屈、有心事会立马宣泄出来，而有的人就会放在心里自我消化。当负面情绪压抑太多、太久，就很难排解，造成“情绪超载”。如果你表现出以下一些行为，就要有意识地关注心理状态并进行情绪疏导了。

1.觉得“好无聊”“没劲”。 国家二级心理咨询师胡梅说，无聊感的主要原因有两个：一是外部刺激弱。人们长期处在单调、重复或者压抑的环境中时，就会有对新鲜感、兴奋感和变化的渴望，而这种渴望无法满足时产生的心理体验就是无聊感。二是自身调节差。当人们对自己内在状态了解程度不高时，即不知道自己的需求和愿望是什么，找不到生活的目标和意义，也会出现无聊感。

无聊感是长期处在压力下的情绪状态，这种情况持续时间久了人容易没有生机，甚至绝望。可以改善一下客观环境，比如重新布置家居、培养新的兴趣爱好等；也可以通过内观训练，提升自我感知，深入了解自己，内部消化压抑情绪。

2.食量大了起来。之前的食量感觉吃不饱了，闲下来的时候总想吃东西……你可能出现了情绪化饮食，即生活中按心情变化来吃东西，或者用饮食来平衡、应付负面情绪而不是因为饥饿。胡梅建议，出现这种状况时，如果暂时无法控制自己进食的状态，就多用健康食物代替高热量食物；积极选择多种减压活动如散步、看电影等来宣泄情绪，把注意力从吃喝中转移出来。

3.一点小事就抓狂。以前有再多的工作都运筹帷幄，现在遇到有人不小心撞到你或找不到东西等小事时，就可能突然情绪崩溃开始抓狂，导致情绪易激惹。这是一种压力过大，情绪控制疲劳的现象。应对情绪易激惹，首先要让自己充分休息，身心太疲倦和紧绷就容易失控。另外要尝试让自己停下来，听听内心声音，关注自己的情况，问问自己最近因为什么事情烦躁，这些事情能不能解决，不能解决会带来什么坏的影响，自己能否接受等，通过分析和自我沟通来降低紧张感。也可以找朋友倾诉内心焦虑，疏解情绪。

4.对亲朋发怒。每种不良情绪的背后都有未被满足的需求。比如愤怒情绪往往发生在挫折感、恐慌感之后，这是对自己无能的一种自责，但我们经常会把气撒在亲近的人身上。面对突如其来的怒气，不要冲动对着无辜的人宣泄，可以暂时离开现场，冷静一会，喝口水和深呼吸都有帮助。

5.想躲起来。人在压力大的时候，会对眼前的很多事情没有兴趣，可能原本正常的环境对你来说很嘈杂，迫切想找个安静的地方待着或者就在家里不愿出门。胡梅认为，独处一会对缓解压力是有好处的，但也要关注自己的状态，如果已经开始变得封闭自我、不愿说话，要及时意识到，并采取行动不让其恶化。▲