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慢性肠炎的孩子易患精神病

2019年09月30日09:03 来源：人民网-生命时报

精神问题常与肠胃问题伴随出现。近日，瑞典卡洛琳斯卡医学院流行病学和生物统计学系的研究者发现，有炎症性肠病（IBD）的儿童患上精神障碍的风险升高。

研究人员选取了出生于1973年至2013年间的6400多名有炎症性肠病的儿童，并将这些孩子日后患精神疾病的风险与普通人群中的健康儿童、患者自己的兄弟姐妹进行了比较。这种研究方法可以对大量的混杂因素进行精确分析，因为社会经济状况、生活方式和遗传等混杂因素也会影响其风险。

在平均9年的随访期内，大约17%有炎症性肠病的儿童被诊断患上了某种精神功能障碍如抑郁、焦虑、饮食紊乱、人格障碍、多动症和孤独症等，他们在成年后企图自杀的风险也较高。对于6岁前被诊断患有炎症性肠病的儿童和有精神疾病家族史的儿童来说，这种风险特别高。相比之下，这一比例在健康儿童和他们的兄弟姐妹中分别为12%和10%。这就意味着有炎症性肠病的儿童患精神病的风险比普通人群中的儿童高出了1.6倍，也比他们的兄弟姐妹高。

发表在《美国医学协会杂志-儿科学》上的这项研究提醒，有炎症性肠病儿童的家庭要更加关注心理健康，平时给予孩子更多心理支持，来预防精神障碍的发生。▲（蔡利超）

(责编：李轶群、许晓华)


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