回应舆论关切应成为常态

把药品监管工作做得更精、更细、更专、更优、更强，全力保障人民群众用药安全有效，专业媒体的作用不可小看。今年来，本报作为国家药品监管局主管的报纸，切实履职尽责，加大舆论监督力度、广度和深度，成为推动药品阳光监管、社会共治的重要力量。本报的舆论监督报道，已在监管部门、医药企业和媒体之间产生强烈共鸣，激荡起药品监管的正能量。今天本版报道的安徽省药品监管局回应舆论关切，对本报曝光的铜陵禾田中药饮片股份有限公司（以下简称“铜陵禾田”）实施有因飞行检查，就是典型的一例。

暴露问题是药品风险管理的逻辑起点，也是药品社会共治的原始动力。各级药品监管部门对不合格药品发布抽检公告，就是向社会暴露问题，目的是实行阳光监管、社会共治。暴露了问题不等于解决了问题，更不等于消弭了风险。事实上，从本报“曝光台”舆论监督情况看，有的“公告了之”，问题暴露了，对风险隐患是否排除的社会关切却没有回应，不见下文；有的对信息公开，抱有“民可使由之，不可使知之”的错误认识，存在“主动非真心”的态度，这无疑是形式主义和官僚主义的结合体。

知情权是现代公民的一项基本权利，媒体之所以被称为“公器”，正是因为它是实现知情权的重要途径。阳光监管、社会共治，只有知情才能参与，只有参与才能共治。从这个意义上讲，媒体是公众利益的守护者，是为药品监管导航的瞭望哨、雷达监测仪。习近平总书记强调，积极畅通人民群众建言献策和批评监督渠道，充分发挥群众监督、舆论监督作用。对于舆论关切，是否自觉接受，能否正面回应，是检验领导干部抓落实能力的一个重要指标。治理现代化理念也要求，政府应该具有“回应性”，这在中办、国办印发的《关于全面推进政务公开工作的意见》中也有体现，即对“重大政务舆情回应督办”的强调，目标在于塑造“回应型政府”的实践能力。安徽省药监局回应社会关切，不是停留在口头上，而是落实在行动上；不是雨过地皮湿，而是抓铁有痕、踏石留印；不搞家丑不外扬，而是将有因飞行检查结果及时向社会公开。这种“回应性”让人看到了“回应型政府”建设的担当作为和前行姿态。

“过而能改，善莫大焉”。这次被媒体舆论监督和被监管部门飞行检查的铜陵禾田，不是认为媒体在“找茬”、监管部门在“火上浇油”，而是正视舆论监督和飞行检查指出的问题，认真汲取教训，主动整改。这也证明，他律是自律的基础，有了他律的示范效应，自律才能获得生长发育的原始动力。舆论监督的一个重要目的，正在于涵养企业的自律。一位哲学家说过，一个人从另一个人的诤言中所得来的光明，比从他自己的理解力、判断力中得出的光明更干净、纯粹。个人如此，企业亦然。药品安全问题，没事就没事，有事可能就是大事。因为安全就像空气，往往让人感到它不需要任何成本，只有失去的时候才知道代价惊人。南宋名医张杲认为，医者须守仁义，“绝驰骛利名之心，专博施救援之志”。 医药人都需要宅心仁厚，把保证公众用药安全有效作为第一责任，而不是“戚戚沽名，龌龊求利”。唯如此，才能不辱初心使命，不负人民期待。

回应舆论关切，应成为常态。