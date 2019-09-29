“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛郑州站为祖国生日献礼

9月25日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛郑州站在惠济区万达广场火热开赛，近百支舞蹈队为最后在北京鸟巢的决赛名额展开激烈角逐。

金龙鱼1:1:1舞出好比例

众所周知，郑州不仅是中国八大古都之一，中华人文始祖轩辕黄帝的故里，而且是华夏文明的重要发祥地，这里拥有着悠久的历史文化。据河南省广场舞联盟主席王青介绍，广场舞对于郑州来说，有着特殊的意义。“广场舞是郑州老百姓最喜爱的业余活动之一，郑州在全国广场舞大赛的历史成绩均名列前茅。不夸张地说，广场舞已经成为了郑州向全国展示自己的一张‘名片’。”王青如是说。

广场舞以其舞蹈形式的大众化、音乐素材的通俗化、参与人员的平民化、活动价值的多元化等优势深入人心。在郑州广场舞人的眼中，此次2019人民广场舞大赛不仅可以让全国了解郑州的风土人情，更能展示郑州广场舞人的精神风貌，并让大众进一步接触并深度了解广场舞文化。

参赛选手在赛前在认真化妆

参赛选手们秩序井然地领取比赛用水

开赛后，所有参赛队员们统一着装表演了金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委则通过舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌为每支队伍进行了打分。

“全民健身秀风采，以舞会友展英姿”。郑州广场舞人在赛场上通过整齐划一的动作、优美动人的舞姿展现了生机与活力。为向新中国成立70周年献礼，许多舞队还选择了红色题材作为自选曲目。不仅让观众感受到了人们对健康新生活的热爱，更是展现出了奋发有为的精神状态。

初赛第二天，有一支舞蹈队引起了人们的关注。这支舞队平均年龄为61岁，所有的队员都是残疾人。据该舞蹈队姚队长介绍，这次来参加人民广场大赛由于路途遥远，不能携带轮椅，没能给观众呈现最好的表演效果。“虽然有些美中不足，但是我们来就是想向世人展示郑州残疾人的风貌。”姚队长说，“我们到这来，不是为了比赛，而是想给大家表演，只要能展现出‘重在参与’的奥林匹克精神，就心满意足了。”在赛场上，这支舞队的每一位阿姨虽然都是坐在椅子上，但都表演得十分认真，即使下场后累得气喘吁吁，但脸上还是始终洋溢着笑容。

阿姨们用舞蹈为祖国母亲生日献礼

打起腰鼓跳起舞 心中充满快乐

还有一支让人印象深刻的舞队是一支没有使用伴奏音乐的舞队。通过腰鼓和钹这两种中国传统打击乐器敲出的鼓点跳舞，不仅别出心裁，更是屡屡获得场下观众的喝彩和掌声。这就是郑州人对待健康生活的一种态度和信念。而在人民广场舞大赛这个平台则让这种健康精神闪光、放大并且影响更多的人。

健康的生活离不开健康的体质和心态，更需要每日健康的饮食。令人吃惊的是，参加此次比赛的阿姨们不仅舞跳得好，在健康饮食上更显示她们的厉害之处。在活动现场，主持人与队员们就如何选择健康营养地食用油进行的科普互动环节中，李阿姨就准确地回答出了“人一生要吃掉的食用油的数量”。在被问及如何知道准确答案时，李阿姨表示，平时除了跳广场舞多锻炼外，一直在关注健康用油知识。知道此次大赛是由金龙鱼冠名后，就猜到肯定会有关于老百姓用油的知识，所以早就提前做好了精细地准备。

传统广场舞与现代广场舞的激情碰撞

另一位参与互动的刘阿姨说，这个环节让她对于饮食健康有了全新认识，更是增强了她平衡营养、膳食均衡的科学用油观。“听了今天的科普知识，我以后会选择更健康的食用油，为家人烹饪出营养健康的食物。”赵阿姨如是说。

据悉2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油。

人民广场舞大赛参赛选手展示良好的精神面貌

在活动现场，主办方还设置了游戏区，吸引到了许多大朋友、小朋友参与互动，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念在游戏的同时深深植入了他们的内心。

“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念”，是此次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼2018年牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会之后，大力推广健康生活方式的有益实践。

据悉，本次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。 想要报名参赛了解更多赛事信息，扫码添加小程序吧。