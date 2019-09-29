中国谷子文化与产业发展研讨会在河北武安市召开

9月24日至25日，“中国谷子文化与产业发展研讨会”在河北武安市举行，研讨会旨在共同研讨“挖掘谷子文化，对接健康中国，壮大谷子产业，助力乡村振兴”。

参会嘉宾合影

武安是我国距今10000多年的磁山文化的发源地，也是北方旱地代表作物黍子、谷子的起源地之一。同时，这里也是中华农耕文明和中国传统饮食文化和合理膳食结构的发源地。

中国工程院院士刘旭等14位专家作了研讨报告，他们一致认为，解决中国人的健康问题需从饮食健康开始。中华民族发端于农耕文明，以植物食品为主的饮食习惯哺育和培养了我们的肠道微生物种群，是我们的基因所在。早在《黄帝内经·素问》中就提出了“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的饮食调养原则，同时，也说明了五谷杂粮在饮食中的主导地位。要下决心改变当前不合理的国人膳食结构，建立适宜中国人的健康营养标准。确立健康的不是消费，而是人生投资的理念。

会议指出，我国应重新确立杂粮作物在中国粮食、健康安全中的地位。虽然杂粮种植面积不大，区域有限，但它是中华民族的膳食结构中不可或缺的食品。数量多了不行，但五谷杂粮种类少了不行，缺了更不行。不是主粮，但必须上中国人的每日餐桌，不是粗粮，而是营养配餐。老少皆宜、南北通吃，营养需要，健康必备，资源集约、环境友好之必须。杂粮杂豆中的植物蛋白质，可提高脑部代谢效率；富含人体必需的八种氨基酸，如：赖氨酸、谷氨酸可改善脑部机制。磷脂对脑部神经的发育、活动有良好的功效。谷黍膳食纤维在肠道内可吸附水分子，使食物残渣或毒素迅速排出体外，达到排毒的效果。杂粮杂豆中的许多功能成分还有待深入研究与开发。

会议认为挖掘、弘扬谷子文化，为农业增效，农民增收，乡村振兴，做健康中国人，需要政府、科学家、企业家等多方共同发力。政府要给予强有力的政策支持，加大宣传力度，引导人民建立包括五谷杂粮在内的合理膳食结构，由吃饱、吃好向吃品质、吃营养、吃健康转变；科学家要从优良品种培育开始，进行杂粮的全产业链研发，为杂粮生产、加工、消费提供强有力的科技支撑，改变原粮消费费事、费时、营养不平衡的现状；企业家应适应现代人工作、生活节奏不断加快的特点，针对消费人群不同，开发不同需求的健康营养食品，为健康中国奠定基本的食品基础。