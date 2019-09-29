贾飞跃：传承老字号品牌文化和记忆 增强美食带来的幸福感

9月27日，北京华天饮食集团公司举办北京老字号品牌日活动。“同和居、同春园、马凯餐厅、鸿宾楼、烤肉季、烤肉宛、峨嵋酒家、庆丰包子铺、二友居、护国寺小吃、延吉餐厅、香妃烤鸡……它们是北京的味道，陪伴着京城百姓走过一个个春夏秋冬。” 北京华天饮食集团公司总经理贾飞跃介绍说，在北京，有一些老字号品牌，拥有悠久的历史文化和精湛的烹饪技艺。

“我们在众多门店都开设了暖心驿站，为环卫工人、快递小哥提供早餐和饮水等服务。” 贾飞跃表示，集团成立了养老餐事业部和华天养老餐技术研究院，从各个老字号品牌抽调技术骨干，同时外聘营养专家，针对高血压、高血糖等老年常见疾病人群，有针对性地进行菜品研发，编制老年人健康营养菜谱，帮助老年人学习、制作和选择营养健康的老年餐。

图为结业仪式

贾飞跃介绍说，从2017年开始，集团积极完善传承人培养模式，率先探索“集体师傅、集体徒弟”的“现代学徒”传承模式，对表现突出的师傅和学员进行奖励。通过建立收徒拜师制度，确立传承人培养模式。例如，庆丰包子铺组建了管理学院和包子技艺文化研究中心，一些老字号还建立了老字号传承人工作室。

“我们已开展‘明厨亮灶’工程，通过餐厅内的大尺寸液晶显示屏或是玻璃明档等形式，将后厨操作间公开向顾客展示，便于顾客实时监督，也使顾客能够欣赏到厨艺操作的过程。” 贾飞跃强调，我们对集团所属餐饮企业的后厨实行了标准化和精细化管理。从温度控制、时间控制、食品包装、个人卫生、清洁消毒以及设备设施改造等方面进行全面监管。

图为工作人员进行质量检测

贾飞跃介绍：“为了适应新消费时代多元化的顾客需求，集团各家老字号不断进行服务升级。同和居饭店推出了定菜不定味的柔性服务；同春园饭店、惠丰饺子楼等推出了手机充电、免费血压仪、爱心雨伞等便民服务。此外，集团积极引入刷脸支付、电子价签，打造智慧餐厅，配置自助售货机、大屏点餐设备，建设智能大数据系统，利用创新科技为消费者创造更多价值，满足消费者更加多元化、个性化的需求。”

图为顾客自助点餐