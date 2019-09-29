湖南省疾控中心开展“9.28世界狂犬病日”宣传活动

9月28日是第13个世界狂犬病日，今年主题是“接种疫苗以消除狂犬病”。为进一步加强狂犬病防治的宣传和健康教育，提高群众狂犬病防治知识水平，减少狂犬病发生，9月29日，湖南省疾控中心在湘阴县左宗棠广场开展世界狂犬病日主题宣传活动。此次活动由湖南省卫生健康委主办，湖南省疾控中心、湖南省预防医学会健康教育促进专委会、湘阴县疾控中心承办，狂犬病疫苗生产企业辽宁成大生物股份有限公司协办。

活动现场 湖南省疾控中心供图

据了解，狂犬病目前尚缺乏有效的治疗手段，一旦发病，病死率几乎为100%。目前狂犬病绝大多数是因动物致伤引起，其中99%是因犬只致伤引起。湖南省疾控中心党委副书记李合锋指出，狂犬病大部分发生在农村，湖南省是受狂犬病危害较为严重的省份之一。狂犬病的危害虽然严重，但它是一种通过规范的暴露后处置可预防的疾病，只要做到科学认识、及时处置，就能远离它的威胁。他表示，世界卫生组织提出到2030年消除由犬传播的狂犬病导致的人类死亡。目前湖南每年仍有超过数十个县区发生病例，狂犬病防治工作仍然任重道远。

湖南省疾控中心副主任高立冬表示，目前湖南省有覆盖14个市州124个县市区的2336家狂犬病暴露预防处置门诊，在狂犬病暴露后处置工作中发挥着重要的作用。同时，省卫生健康部门与农业、公安等部门加强联防联控，对犬、猫等宿主动物采取“管、免、灭”等防控措施，近年来，湖南狂犬病发病数已经大幅度下降。高立冬指出，预防狂犬病要做到文明养犬、及时处置、和流浪猫狗保持一定距离，继续做好“加强宣传、加强监测、加强协作”三方面工作，巩固我省狂犬病防控成果。

活动现场，湘阴县卫生健康局副局长钟立新宣读狂犬病防控倡议书；同时开展健康科普微讲座；狂犬病防治知识有奖问答；开启“文明养犬，从我做起”千人承诺签名活动；健康咨询及义诊活动，现场发放宣传资料1000余份，接受咨询居民500余人。狂犬病防控是一项政府关心、群众关注的重要公共卫生工作，需要政府主导，多部门合作，全社会参与，通过主题宣传活动，向群众普及了狂犬病防治的科学知识和有关政策，让群众了解、认识狂犬病的危害性，让狂犬病远离人民群众的日常生活。（湖南省疾控中心通讯员 李合锋）