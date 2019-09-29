左建平：4+7带量采购让医药行业开启整合模式

9月18日，由泰州市人民政府、中国（泰州）医药峰会组委会、中国药理学会、中国农工民主党生物技术与药学工作委员会共同主办2019中国（泰州）医药峰会在泰州召开。峰会期间，中科院上海药物研究所药理一室主任左建平就4+7带量采购给医疗医药和医保带来何种变化接受采访。他表示，带量采购堵住了“二次议价”、回扣空间，确保群众能用上价优质高的药品。

左建平表示，在4+7带量采购政策出台之后，对于病人和医保来说是一件好事，政策上将国内外药物进行比较，降低价格，让病人使用同等药物属性的药品。药品价格的降低实际上是对企业的要求增高了，促进了医药企业对于原创药物的研究，给与企业新的动力。他指出，4+7带量采购的药品大部分为市民常用药，这种做法减轻了民众的负担也给药企带来了整合的机遇。

左建平介绍说，药价虚高是我国医药领域存在的现有问题，带量采购后药品价格大幅度下降，挤掉销售费用等“水分”，药品生产企业“还是能赚钱”，中标不影响企业发展，并且降价不降质。4+7的药品的价格下降，对一些已经盈利的企业来说是一种品牌宣传，企业在回馈社会的同时树立了自己的品牌形象，提高了知名度。他表示，带量采购堵住了“二次议价”、回扣空间，确保了群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品。