受访专家：大连医科大学附属第二医院内分泌科主任 苏本利

近年来我国糖尿病患者逐年增多及年轻化，患者除了要在饮食和运动上格外注意，穿着上也要有所讲究。

大连医科大学附属第二医院内分泌科主任苏本利表示，糖尿病患者容易出现皮肤瘙痒情况，如果贴身衣物含有羊毛或化纤材质，容易引起皮肤瘙痒。建议糖尿病患者内衣还是尽量选择纯棉质地的，每天更换内裤，尤其是女糖友，因为糖友的尿液中含有大量葡萄糖，容易滋生细菌引起尿路感染。

选择穿宽松的衣服。紧身的衣服是现在很多时尚人士的选择，穿上紧身衣，身材会看起来更加修长苗条。糖尿病患者本身末梢循环较差，穿紧身衣裤更加不利于血液循环。此外，进入秋冬季，很多人喜欢穿高领衣物保暖，这对糖友也不适合。尤其是冬季，空气干燥，再加上人们喜食温热食物，容易上火，若糖友穿高领衣服，则更易导致咽喉痛、身热烦躁等问题。此外，紧身高领的衣服可能会影响颈椎的正常活动，还会使颈部血管以及颈动脉窦压力感受器受到压迫，引发脑供血不足、心动过缓甚至暂停等问题，使人头晕乏力。苏本利建议糖友选择围巾为颈部保暖。

裤子不挑松紧带式的，这是因为如果裤腰束得太紧，就会导致腰部血液循环出现障碍，易发生腰椎损伤、腰痛、下肢疼痛。这还会影响胃肠道的正常蠕动，时间久了就会造成消化不良、食欲不振、便秘等问题。糖友系腰带的位置应与脐部水平，腰带与腰间最好还能容纳一根手指。

糖尿病患者在鞋袜的选择方面尤为重要，否则容易发生糖尿病足。袜子尽量选择浅色、棉质，以便尽早发现足部创口；不要穿特别厚的袜子，以免影响触觉。袜口紧不利于脚部的血液回流心脏，时间长了，便会引起脚胀、脚肿、脚凉，腿脚麻木无力，导致行走不便，因此以袜口宽松为宜。糖友还要注意别把秋裤的裤脚塞到袜子里，若秋裤的裤脚过于肥大，就会在袜子里聚堆形成一个硬疙瘩，容易硌伤糖友皮肤。鞋子应选择厚底、圆头、透气性好的；女性患者禁忌穿跟太高的鞋，以免增加腰部疲劳。(记者 高嘉悦)