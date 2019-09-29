创造力强的人要重视合作

国家二级心理咨询师 郭 瑞

从教育到企业，创造力都被视为优秀的特质、能力。但凡事都有两面，人才评估专家、美国心理学家托马斯·普雷姆兹克认为，有创意有助事业发展，但是创意太多有时也有弊端。

1.无法忍受高度重复的日常工作。与多数普通员工的可预期、“指哪打哪”的行事风格相比，拥有高度创意的人通常无法忍受一成不变的办公模式和工作内容。如果一个人总是在别人认真听话时特别有“有主意”“有想法”，那可能会很难融入工作环境。

2.无法长时间专注于同一任务。创新思维常常是神来之笔，需要发散思维，这与长时间专注同一任务是相矛盾的。有创意的人也许会在开会时开小差，接受任务时心思飘到其他地方，向同事领导报告、陈述时思维太跳跃等，而让团体跟不上，很难深入合作。

3.想法很多，做得太少。创意加上执行才能真正“成事”。天马行空的创意者常常没有落实的能力，这就需要团队中的其他人来配合执行。有时候，企业不缺有想法的人，而是没有人来执行。

4.叛逆，不听指示。虽然要促成一些创新和改革少不了有创造力的人，但多数企业和社会的运作不可避免地要有一套“规矩”，否则容易乱套。而有创意的人常常按自己的想法走，不听指令，容易增加管理难度，甚至威胁管理层的权威而不受重用。

5.常常自我感觉良好。创造力强的人通常过度自信，对自己的建议、想法充满信心，觉得别人不采用他的意见是他人的损失。这种人常有“怀才不遇”的感觉，受不了批评，因此容易冲动行事如负气离开团队。

普雷姆兹克还指出，创意固然可贵，但大部分企业仍偏好服从、忠诚为特质的员工。有创意的人要反思自己在以上方面的不足，尽量训练自己的合作意识，平衡随性和规矩这对矛盾，别让创意坑了自己。▲