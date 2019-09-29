年少吸二手烟会增加长大后房颤风险

吸烟不利健康。二手烟的危害也不容忽视。美国一项最新研究显示，少年儿童吸入二手烟提升长大后出现心房颤动（简称房颤）的风险。这是加利福尼亚大学研究人员经由分析两项大型健康研究得出的结论。研究涉及超过5000名18岁以下少年儿童，随访时间从1971年至2014年，内容涉及孩子们父母的吸烟习惯以及孩子们在家中是否接触二手烟。随访期间，家长们每2年至4年接受一次健康评估，孩子每4年至8年接受一次评估。

在1971年，尽管广播和电视节目中禁止播放烟草广告，但孩子们在家中接触二手烟的情况较为普遍。其中一项研究涉及2816个孩子的有效数据，显示家长们平均每天抽10支烟，82%的孩子会接触二手烟。随访期间，14.3%的孩子成年后出现房颤。房颤指心脏快速而不规律跳动，属于心率不齐的一种。研究人员发现，接触二手烟提升孩子出现房颤的风险，家长每多抽一盒20支香烟，孩子房颤风险增加18%。另外，家长抽烟的孩子更可能成年后也抽烟；与不抽烟者相比，长大后抽烟的研究对象房颤风险高32%。（据新华社）