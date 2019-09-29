民谚“南蕹西芹，菜蔬之珍”，是说蕹菜乃是菜中佳品。蕹菜俗名空心菜、通心菜。鲜嫩青绿的蕹菜，清香淡雅、清脆爽口，容易消化，且营养价值较高，适合中老年人和小儿食用。

中医认为，空心菜味甘性寒，入肠、胃经。具有凉血清热、利湿解毒的功效，主治鼻衄、便秘、淋浊、便血、尿血、痔疮、痈肿、蜇伤、蛇虫咬伤等。由于空心菜性寒，因此体质虚弱、脾胃虚寒、便溏腹泻的人不宜多食。

民间有使用空心菜入药的小方，如治疗肺热咳嗽、咯血、鼻出血、尿血，可用空心菜、萝卜捣烂取汁，调以蜂蜜服下；治疗小儿夏季发热、口渴、尿黄，可用空心菜200克，去皮荸荠7个，煎汤食用；空心菜、玉米须等量，加水煮汤服用可以缓解糖尿病所致的口渴；治疗皮肤湿痒可用空心菜加水煎数沸，待药液微温后清洗患处，每日1次。

空心菜生熟都能吃，可荤可素，或汤或炒，也可凉拌或者制作成泡菜。最简单的做法是将空心菜在沸水中焯过，拌上香油、食盐食用，清香滑脆。这里再给大家介绍两个使用空心菜制作的药膳方。

豇豆空心菜炖鸡肉

原料：豇豆150克，空心菜150克，鸡1只(约250～500克)。

制作：鸡宰杀洗净，切块，与豇豆、空心菜同炖，加盐、葱等调料，食肉吃菜。

功效：健脾、补肾、利水。适用于脾肾气虚而致水肿、小便白浊、头晕膝酸、神疲乏力、食欲不振、舌淡、苔薄白、脉沉细等。

空心菜蜜膏

原料：空心菜2千克。

制作：洗净切碎捣汁。菜汁放在锅内先以大火煮沸，后以小火煎煮浓缩，至煎液较稠厚时（约剩250克）加入蜂蜜250克，继续煎至稠黏如蜜，停火，待蜜膏冷却后装瓶冷藏备用。每次舀一汤匙，用沸水冲化饮用，每日2次。

功效：清热解毒的功效很好，可用于治疗外痔。（孙其伟）