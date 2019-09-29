北京中医药大学东方医院14名专家赴山西开展大型义诊
2019年9月19-26日，北京中医药大学东方医院选派十二个重点科室14名专家组成了一支国家中医医疗队赴山西省五寨县、河曲县开展“守初心、解难题、助扶贫、庆丰收”为主题的大型义诊周活动。
专家们分别在五寨县中医院、河曲县中医院开展了义诊、查房、临床带教、中医特色护理等项目；同时深入五寨县前所乡中心卫生院、河湾村卫生室及河曲县文笔镇卫生院进行义诊咨询、科普知识宣讲等。
此次活动共接诊患者1339人次、生命体征测量300余人次、血糖检测200余次、发放宣传材料300余份、耳穴压豆50人次、穴位贴敷30人次。带教当地医护人员73人次、查房2 次，医护联合查房1次，修订护理文件条目10余条，护理质控检查2次，护理座谈2次。撰写新闻通讯、扶贫日记、编辑专家心得体会等21篇，总计达1.5万字，拍摄照片400余张。
五天的健康扶贫工作虽然结束了，但每位专家都深感不舍，此次任务意义深远。扶贫工作是党中央、国务院的一项重要战略部署，健康扶贫更是重要战略中的关键一步。他们用实际行动践行着十九大精神，不忘一名医者的初心，牢记健康中国和中医药传承的使命，为百姓提供优质的医疗服务，为当地医院提供切实有效的帮扶措施，为健康中国贡献自己的力量。今天他们载誉归来，不仅展现了专家团队精湛的医疗技术，而且树立了北京中医药大学东方医院作为国家中医医疗队的良好形象。（北京中医药大学东方医院 闫妍 审核 闫剑坤）
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