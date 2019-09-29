孩子眼红肿家长要警惕

家住福州的5岁女孩莹莹，突然出现右眼上眼睑肿胀，不红，只吵着说有些痛痒。家长以为蚊虫叮咬，就自行外敷中草药，刚开始小莹莹说有些好转。但第二天，孩子右眼肿胀逐渐加重，逐渐向耳缘方向蔓延，眼睛都无法睁开，肿得像个小包子。家长急忙将孩子送到医院，医生检查后诊断为眼眶蜂窝织炎。

血液检查结果显示，莹莹的白细胞、红细胞、粒细胞百分比等指标均升高，还出现了肝功能异常。医生马上把她收住院，经眼部CT平扫+三维重建检查发现，其右眼眶皮下软组织肿胀，确诊小莹莹属于感染性病变，可能是由虫咬性皮疹引发。经过抗感染、抗过敏、抗凝等一系列治疗，12天后小莹莹终于康复出院。

眼眶蜂窝织炎是眶内软组织的急性细菌感染，是儿童眼球突出的最常见病因。临床上，该病不仅会严重影响患儿视力，而且可引起颅内并发症或败血症而危及生命。

眼眶蜂窝织炎分为眶隔前蜂窝织炎及眶隔后蜂窝织炎，后者又称眶深部蜂窝织炎。主要病因是邻近病灶感染，或者眶、面部外伤、手术后感染，也有可能由急性传染病或败血症、菌血症而引起。眶隔前蜂窝织炎主要表现为眼睑水肿，睑裂变小，严重者睑裂完全闭合。眶隔后蜂窝织炎一般较严重，伴有明显的全身中毒症状，包括发热，神志萎靡，急性重病面容，白细胞计数增高。眼球明显前突，眼睑红肿，球结膜高度充血水肿，甚至突出于睑裂之外。眼球运动明显受限，转动时疼痛。

眼眶蜂窝织炎很凶险，家长一定要引起足够重视，尽早发现，早去正规医院就诊，以防延误治疗。儿童一旦出现眼睑红肿，眼球突出，伴高热，家长一定要加倍警惕。及时正确的抗感染治疗，可以避免发生眶脓肿、硬脑膜外脓肿、骨膜下脓肿及脑膜炎。（吴志 李政整理）