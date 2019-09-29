都说大学是最好的时光，可刚上大一的小林一点也开心不起来。小林对大学生活无所适从，心理辅导老师发现他的异常情况后，建议其父母带他去看专业的心理医生。经诊断，小林患有焦虑症，需药物和心理治疗。这让小林家人感到诧异：好端端的怎么突然就得焦虑症了呢？实际上，小林的心理疾病来得并不突然。他的病史已有五六年，家人却一直以为他只是性格孤僻。

焦虑情绪不等于焦虑症

我们每个人都有焦虑情绪，适度的焦虑情绪有助于我们进入最佳状态，比如考试，体育比赛，或者遇到危险时警觉性更高，可以更好地保护自己。但是当这种焦虑情绪超过一定的度，影响到正常的工作学习生活，带来强烈的痛苦时，就有可能是焦虑症了。

关于焦虑症是有专门的诊断标准的，这个诊断标准包括四个方面。一个是症状标准，要具备精神上或躯体上的不适。二是要达到一定的时间，持续半年以上。三是严重程度标准，只有影响到正常生活，给患者带来痛苦才考虑达到疾病标准。四是排除标准，比如心动过速、心律失常、甲亢等疾病也会引起上述症状，只有排除了这些躯体疾病，才考虑是焦虑症。

女性比男性更容易出现焦虑症，可能跟女性的生理周期有关。此外，原生家庭也是影响因素之一，焦虑症患者常常缺乏来自父亲的爱、支持和鼓励。这些都是潜移默化的影响因素。而焦虑症最直接的诱因大多是不愉快、不易解决的生活事件，同时患者又没有得到足够的社会支持。

浑身不舒服居然是焦虑症

一般人们常说的焦虑症多指“广泛性焦虑”，实际是一种慢性焦虑，主要表现在两方面：精神焦虑和躯体焦虑。

精神焦虑有点像“杞人忧天”，“家事国事天下事，事事操心”，是过度的没有必要的担心，主要表现为过分紧张担心，多思多虑，总是把事情往最糟糕的方向想，比如自己身体是不是出啥毛病了？家人晚归是不是出意外了？如果第二天有什么安排更是考虑得极其周详，生怕会出现一点点状况。

躯体焦虑主要表现为植物神经功能亢进，如胸闷、心慌、多汗、手抖，有的人有心神不定、坐立不安，甚至有些非特异的症状，如头晕、紧张性头痛、肌肉紧绷感等。有些焦虑症患者还会有感觉过敏，比如对声音、光线过于敏感，坐在家里电话铃一响就吓一大跳，别人都喜欢阳光明媚，焦虑症的人却对光线过敏，要拉上窗帘。

焦虑症的临床表现多种多样，患者可以表现为浑身的不舒服，从头到脚，可以表现为一个症状，也可以是多个症状的组合，可以是长期都有，也有可能是一阵一阵地发作，总之是变幻莫测。如果同时有精神上的焦虑，就应该考虑是焦虑症引起的身体不适。

“心脏病”也可能是焦虑症

需要注意的一点是，如果突然出现心慌、胸痛、胸闷的症状，很多人都会误以为是冠心病，叫救护车送到医院急诊，除了体检提示心跳快，心电图、验血结果都没发现异常，还没挂上盐水症状就慢慢缓解了。如果这些不舒服反复发作，那有可能是“惊恐障碍”，也可称为“急性焦虑发作”，发作时病人还会有快要死去或要失去控制、要发疯了的感觉。

虽然急性焦虑发作不会危及生命，但不进行治疗会对病人造成生活、工作上的负面影响，所以在遇到不明原因的胸闷、心悸时，应当想到焦虑症。

自我调节可缓解焦虑

在焦虑情绪不算太严重的时候，可以通过各种方法来自我调节。

首先，找到导致自己焦虑的原因。某中年男性，近一个月来特别紧张，常觉得胸闷、心慌、血压升高，担心自己得了严重的心脏病，随时都可能死去。通过询问病史了解到，他的一位60岁亲戚突然心脏病发作死亡，患者继而出现心脏的各种不适，反复检查却查不出问题，愈发地担心自己得了严重的疾病。这时候我们可以通过引导让他意识到自己的过度担心与亲戚的突然去世有关，看清了背后的原因，他的焦虑才有可能减轻。

其次，选择一个合适的运动方式。焦虑情绪的核心是“紧、绷、抽”，有的患者头部紧张性疼痛，有时像戴了个紧箍咒，有的患者背部像背了一块板，这时候就需要放松。怎么放松最有效呢？慢跑、瑜伽、太极，都是不错的放松方式。但是要注意一点，有焦虑情绪的人常有追求完美的倾向，所以运动时喜欢给自己定个比较高的目标，结果反倒又给了自己压力。所以说运动一定要适度而不要过度。

最后，也是最重要的一点，就是随时要把焦虑情绪宣泄出来，比如多和家人交流，多与朋友聚会等。

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焦虑的自我评估

自我评估焦虑最快捷的方法是“90秒4问题询问法”，每题答案只有“是”或“否”。问题一：你认为你是一个容易焦虑或紧张的人吗？2、最近一段时间，你是否比平时更感到焦虑或忐忑不安？3、是否有一些特殊场合或情景更容易使你紧张、焦虑？4、你是否曾经有过突然发生的强烈不适感或心慌、眩晕、感到憋气或呼吸困难等症状？如果回答“是”的有2项或以上，建议到心理科或精神科进一步做精神检查。