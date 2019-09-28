十年医改，深圳打造智慧医疗“样板”

今年是新中国成立70周年，也是新一轮深化医药卫生体制改革10周年。近日，国务院办公厅印发深化医改2019年重点工作任务，为深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众提供了坚实指导。10年辛勤耕耘，全面深化医改结出丰硕成果。

医疗资源“先天不足”的深圳用10年时间，将深化医改与推进医疗卫生事业加快发展紧密结合，以改革创新为动力，在补短板、强基层、建高地、促健康等方面取得扎实的成效。特别是近年来，通过发挥腾讯等本土公司在科技和连接方面的能力，深圳医疗卫生事业插上了“互联网+”和人工智能的翅膀，取得“质”的飞跃，并由原本的“医疗洼地”实现“弯道超车”，涌现出了数量众多的优秀医疗民生案例，探索和实践出独特的“深圳模式”。

优质资源下沉基层

为居民健康“守好门”

要想吸引患者首诊在基层，如果没有上面的政策支持，下面没有基层“硬实力”和“软实力”的改变，效果甚微。

近日，深圳市卫生健康委为推进分级诊疗和“强基层”重点工作任务，进一步深化医保移动支付应用，提升市民就医体验，在全国范围率先实践社康微信医保支付，并在东门街道社康中心等地试点运行，让“互联网+医疗健康”走进基层医疗卫生机构。医保移动支付极大缓解了窗口压力，节省了排队时间，改善了市民就医体验，让更多社区患者，获得方便快捷的医疗健康服务，拥有家门口的智慧健康守门人。

深圳市罗湖医院集团信息中心主任陈家林介绍，社康全名叫社区健康服务中心，在深圳，病人到社康里面看病，挂号费只收10元，药品在零加成的基础上打7折，检查费打8折，通过这个价格杠杆引导病人到社康看病，减少病人到大医院排队拥挤的问题。

而作为深圳社康中心的窗口和样板，东门社康通过引进优秀的全科医生，提升各专科领域全科医生的诊疗水平，通过家庭医生服务实现居民健康管理一体化、连续性服务，把优质的医疗资源送到了居民家门口，让分级诊疗成为现实。

“现在我们下转的比上转的量还多。”陈家林介绍，通过组建紧密型医联体，建立唯一法人代表医院集团，罗湖医院集团在内部优化资源配置、避免重复建设、提高效率、降低运营成本，让分级诊疗更扎实更通畅。

自2017年8月7日起，罗湖医院集团内医疗机构及社康的信息系统集成了双向转诊的功能模块，打通双向转诊通道。“双向转诊有几个要点，第一是上转，我们要求无缝对接，病人在下面看病，看完病以后往上转的时候，把所有的诊疗资料、转诊目的通过信息系统传到医院，医生只要打开电脑就能看得到；病人从社区到医院看病，不需要再挂号，只需凭借转诊单直接到导诊台报到，马上优先就诊，实现无缝连接。第二是下转，我们把所有住院病人出院后的随访全部转给社康，社康医生必须24小时内提供后续服务。”陈家林说。

除了畅通上下转诊的流程外，东门社康通过专家定期坐诊、检验检查上传到影像中心由三级医院出结果、由家庭医生团队为患者提供服务等措施，把患者留下来。深圳市罗湖医院集团东门街道社康中心副主任郭志红说：“以前这里每天门诊400多人，现在最多可以达到1100了，平均是八九百的门诊量，翻了一番。信息化在里面起到的作用非常关键。”

建设互联网医院

增加医疗服务供给

窗明几净的就诊环境、顺畅有序的就诊流程，在华中科技大学协和深圳医院（南山医院），“互联网+医疗”为患者带来了更好的就医体验。该院利用深圳市南山区卫生专网和互联网优势，成为首批获得广东省互联网医院牌照的医院。

“健康中国的解决路径有很多种，但是在深圳，我们想借助‘互联网+’等新兴技术走出自己的一条路径。” 华中科技大学协和深圳医院党委书记骆旭东说，“互联网是一种工具，我们将它融入整个医疗服务的每个环节中；互联网又是一种思维，这种思维带来整个医院管理和就医模式的变革。”

在深圳市南山医院的微信小程序上，预约挂号、导诊提醒、AI智能导诊、候诊查询、诊间缴费、报告领取、住院管理、诊后随访、就医评价、体检服务、便民门诊、智慧停车等移动医疗服务在上面全部集成，实现了可视化。

不仅如此，南山医院将为患者服务的触角延伸到了基层，基于区域信息平台，该院患者的体检信息和诊疗信息在南山区属的5家医院与89家社康中心之间实了互通共享，方便了患者在医院和社康之间的双向转诊，真正贯彻执行“社区首诊、小病去社康大病去医院”的理念，有效缓解看病难问题。同时，南山医院还积极推动人工智能在医疗领域的应用，通过腾讯觅影为临床医生提供辅助诊断，提升看诊效果。通过区域智慧影像系统，腾讯助力医院解决了制约影像应用的难题，满足了医疗集团各医院间的协作服务需求，由此达到患者少跑路，数据多利用的效果。

缓解儿童医院就医难

创新智慧门诊建设

作为深圳市唯一的市属儿童医院，深圳市儿童医院根据自身特色，运用互联网技术，打造出成熟的儿童医院智慧门诊服务体系。

“我们每日的门诊量从2014年的3000多人，到现在最多的8000多人，5年里增加了2倍多，但是我们的就诊秩序却比以前好多了，人多而不乱，井然有序。”深圳市儿童医院门诊主任丛敏介绍，该院从2017年年初开始实行全预约，患者分时段过来就诊，目前的预约率达到90%。“医院有57台自助机，患者过来之后可以在上面报到取号。看完医生以后有处方，处方左上角就有一个二维码，扫一扫就能完成缴费，直接就去做检查。做完检查去自助打印，如果当天不出结果，回家也可以收到报告。流程上让他尽量不排队，减少非诊疗的等候时间。”

能否实现医保移动支付一直是互联网医疗服务能否形成闭环的关键一环。2015年6月9号，深圳市儿童医院在深圳率先实现移动在线诊中支付。“2015年上线，2016年的数据就这么好看。”在丛敏展示的饼状图上，该院移动在线支付笔数的比例2016年已经达到40%，2018年达到了50%。

丛敏表示，虽然数据看起来很美好，但是也面临着一个瓶颈——少儿医保如何接入。“当时的医保病人很少，儿科医院全部是现金病人。但很快，我们就发现少儿医保的孩子越来越多了，以前全是现金，现在有30%多的医保门诊，住院有60%、70%的医保结算量，这些人是不能线上医保支付的。在门诊用的话，家长要做关联，有家庭通道才可以刷父母的钱。所以我们就开始打自助机的主意，线上不行，我们持卡在自助机上进行。”

2018年，该院与微信腾讯合作在全国率先实现少儿医保接入移动支付功能，进一步完善自助支付服务。“家长们可以通过手机微信来支付少儿医保，这样预约的时候挂号费可以用医保支付了。现在自助机和线上支付的比例达到了65%。”丛敏说。

经过一系列的流程创新和改造，目前该院患者的就诊等候时间，从原来的4小时~6小时，到现在1小时内就能完成接诊。

老中医用上新手段

充分发挥独特优势

“原来我们的患者一个人平均等待中药的时间是2个多小时，现在平均可以压缩在半个小时以内拿到药。”深圳市中医院质信部计算机中心副主任唐雄伟介绍该院信息化改造的成绩时介绍，通过这样的流程改造，结合互联网物流的便利性，让一部分人的就医模式改变，另外一部分人再用传统模式速度也就变快了。“这是比较大的一个改进，因为之前等中药的时间比较长，患者的整个诊疗过程可能要跨天，但是这样在一天之内就可以完成全部的事情，这个节省时间是特别明显的。这等于是一种分流。”

据介绍，目前该院通过互联网移动端配送中药的比例占总处方量的50%左右。这些中药由合作药房进行配送，医院每个月都会对配送的中药进行质量检测，包含药渣的处理，有一套标准体系来保证质量。

除了在取药模式上进行创新外，深圳市中医院还与上级平台打通了检验检查报告互联互通互认，让市民不再重复检验检查，降低了就医成本；利用微信电子健康卡消除“一院一卡、互不通用”的堵点问题，激活居民健康档案的使用，实现区域医疗协同服务，使群众就医少跑路、不跑路、就近跑。

站在行业背后

解决行业痛点

8月18日，深圳的历史翻开了新的一页——《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式对外发布。《意见》提出，支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体；大力发展战略性新兴产业，在未来高性能医疗器械等领域创建制造业创新中心；积极发展健康产业等新产业新业态，打造数字经济创新发展试验区。

在腾讯医疗副总裁吴文达看来，从特区到示范区，深圳的先行示范作用会继续加强，这势必将为医疗健康产业的发展带来更多更好的机会。

“腾讯在医疗领域做了很多探索。例如：在就医流程优化方面，深圳全面实现三甲医院的移动医保支付，并将在全国率先实践社康移动医保支付，通过微信打通就医全流程，改善患者就医体验，提升医院服务效率，平均节省每位患者43.6分钟的排队等候时间。在医疗人工智能方面，深圳已多家医院与通过腾讯觅影达成科研合作，有望辅助临床医生进行多病种筛查和风险识别，提高医生效率等。”吴文达说，“在医疗改革发展过程中，我们就希望通过自身的工具以及对医疗行业的理解，站在行业背后，帮助他们解决问题，而不是改变他们的行为。这是我们做事的价值观。”