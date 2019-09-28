打好“组合拳” 九部门协同推进近视防控

9月27日，全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议在京召开，对联席会议9个成员单位和各省（区、市）政府一年来贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》进展进行总结，分析主要矛盾和问题，研究部署下一阶段工作。

联席会议召集人、教育部党组书记、部长陈宝生强调，当前，近视防控需要久久为功，打“持久战”“攻坚战”。一是打好“组合拳”，发挥好联席会议机制作用，各负其责，各尽所能。二是抓好“主阵地”，发挥好教育系统和学校的组织优势，以学校为中心，凝聚各方力量和智慧，综合防控、合力防控、持续防控。三是建好“宣传队”，把《实施方案》宣传好，充分发挥好近视防控专家宣讲团作用，传播眼健康知识。四是用好“指挥棒”，建立近视防控评议考核制度，抓住省级政府这个“关键主体”，抓住领导干部这个“关键少数”，抓好县区一级政策落实。

国家卫生健康委副主任于学军出席会议指出，国家卫生健康委强化责任担当，积极主动作为，把儿童青少年近视防控作为重中之重。建立健全责任制，全面摸清近视率底数，提高近视防控专业保障水平，加强儿童青少年近视监督检查，规范近视矫正，发挥试点示范引领作用，探索有效防控模式，广泛开展健康教育与宣传动员，带动全社会同防同控，全力推进近视防控工作取得积极进展。他强调，要坚持问题导向，继续狠抓责任落实，加强监测评价与医疗服务专业指导，加强部门协作，用好评议考核制度和责任书，用好健康中国行动平台，用好联席会议机制。

会议审议通过了《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》。中央宣传部、教育部、国家卫生健康委、国家体育总局、财政部等9个联席会议成员单位代表在会上介绍了一年来贯彻落实《实施方案》进展情况和下一步工作安排。